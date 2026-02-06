最硬派薑母鴨3／施行酒測前天天爆滿排隊 他堅持不陪喝 靠正統古早味屹立不搖

侯翔笙做生意鐵律是不陪客人喝酒，也甚少聊天攬交情，只專心做好每一鍋薑母鴨。

走過爆滿排隊的黃金年代，也熬過酒測、禽流感與疫情衝擊，侯翔笙始終守著自己的節奏。只做冬天四個月、不陪客人喝酒、也不愛聊天。不喜歡把補身體的薑母鴨當火鍋賣熱鬧，就算生意變得難做，他卻不曾改味。四十多年來，冬季每天營業到凌晨，收鍋、洗鍋、備料，忙到天亮也習以為常。

侯翔笙回憶起盛況，「還沒酒測的時候，我們只要開店，幾乎都爆滿排隊到隔壁。每年只做10月到隔年2月，其他月都休息，就帶老婆、小孩出去玩。」錢當然也有賺到，「但兄弟姊妹只要開口，我就會借。小弟欠最多，他做布的生意，我借他一千多萬元吧，但他還是倒閉，後來就跑路了。」他苦笑。

廣告 廣告

他堅持全米酒不加一滴水，但開始有酒測後，侯翔笙不得不另煮一鍋湯頭備用。「因為有些客人還是怕酒測不過，其實大火燒完酒精都揮發了。」

生意變難做 夏天開賣黑糖剉冰

2000年初，侯翔笙把店搬到社子，正式取名「侯薑母鴨」，只是隨著坊間薑母鴨店愈來愈多，以及後來開始執行酒測，生意不像以前那麼好做。「我以前是不給人家加菜的。菜單沒茼蒿、高麗菜、魚餃那些，只有賣鴨、鴨內臟、米血、鴨油麵線，因為我就是要讓人補身體，不是在吃火鍋。」但愈來愈多人自己帶菜來加，他後來只好增加品項，同時也開始夏天賣他自己炒糖的黑糖剉冰、冬天賣薑母鴨模式。「我就是堅持地做。不然疫情啦、雞瘟啦就已經沒有了…那時候根本沒有生意。」

侯翔生曾受邀上節目以古早味薑母鴨ＰＫ其他夜市美食。（翻拍自臉書）

他的全酒薑母鴨口味也堅持不變，做生意還有一條鐵律：不陪客人喝酒。「如果我喝酒，生意就做不到現在了。這附近有一家餐廳，兄弟都會喝，你跟人家喝，人家就常常來，常常來就會欠，最後被欠倒了。」

４０多年來，每到冬天，侯翔笙就專注爐前。「我睡醒就做，做完就睡。」數十年如一日。

客人不走他不趕 凌晨四五點收工

開店四十多年，什麼樣的客人都見過，他少說話便能少麻煩。「營業到凌晨一點，客人不走，我也不會趕。喝醉倒在旁邊的，我就打電話請警察處理。」收店後，還要洗鍋、補貨，有時忙到清晨四、五點才收工。問他累不累？他說，對他一個拿鋤頭的農村人來說，拿這個菜刀就簡單了。「我從小在田裡拔草拔到天黑、一個禮拜要清豬舍、牛舍，還要鋪稻草下去給牠們睡覺…」他也不覺得做吃的生意困難，「我覺得我一開就做得很流利。我這個人是這樣，睡醒就做，做完就睡。這麼多年來都是這樣。」

每鍋薑母鴨都有滿滿一大碗麻油爆香過的老薑。

天氣一冷，即使是平日，六點不到侯薑母鴨已客滿。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

最硬派薑母鴨4／拒絕頂讓給有錢人 兒子寧開垃圾車也不接 他車禍後收徒弟傳承

最硬派薑母鴨番外篇／百齡橋生死一瞬 被侯王爺拉回的老闆 超車被撞判賠不服

最硬派薑母鴨1／台語歌星吃到老！只賣4個月的薑母 如何紅44年