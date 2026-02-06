最硬派薑母鴨4／拒絕頂讓給有錢人 兒子寧開垃圾車也不接 他車禍後收徒弟傳承

侯翔笙幾年前就想退休，老客人怕吃不到紛紛勸阻，老店便依然挺立。

做了四十多年薑母鴨，侯翔笙不是沒想過退休。年紀到了、身體出過狀況，兒女都不願接手，但每到冬天，老客人一句「你不做，我們要去哪裡吃？」又把他留在鍋邊。拒絕讓有錢人頂店、也不願隨便交棒，他只相信肯學、肯撐的人。一場深夜車禍，讓他真正意識到不能再硬撐一輩子，也意外開啟另一種傳承方式。

幾年前，侯翔生便曾想退休，但老客人紛紛勸阻：「你如果不做了，我們要去哪裡吃薑母鴨？」為了客人，他硬撐至今。

兒女嫌累不接班 自爆常罵人

期間也一直有人想頂他店，「有錢人想來頂我都不要，因為他們都說要叫小弟來學，那是不可能做起來的。」侯翔笙的兒女則不要接。「我兒子在環保局開垃圾車，他覺得收入穩定就好。兩個女兒會做，但從小看我們做到天亮，要送他們上學後才能睡，都覺得太累了。」

自爆常跟太太在店裡吵架的侯翔笙，其實跟太太感情很好，2人黏在一起40多年。

侯翔笙認真地守著一家店，也承認自己「很會罵人」。「我常跟我太太在店裡吵架，很多客人都看過。」他罵員工也不客氣，「有些人嘻嘻哈哈，覺得混過去就好，沒有把精神放在工作上，教了幾遍也學不會。一個有責任感的人，絕對不會有差錯。」

每天現炸的米血糕，是店內必點。

車禍後收徒弟 當終身顧問

去年，侯翔笙凌晨二點騎機車去士林補貨時，在百齡橋上出車禍，「為了去菜市場補茼蒿，跟一輛外送機車相撞，肩胛骨斷裂，現在還在打官司。」他當下不醒人事，醒來已在醫院。「我家裡有供奉一尊侯王，祂說祂已拉過我很多次了，這次是從鬼門關拉回來…」

即便如此，開刀休養大半年，前胸後背仍疼痛的他，冬天一到，還是回到熟悉的位置。不過，最近他身旁多了一個神情緊繃的年輕人。原來是車禍後，一個老客人入股，「他說他兒子要來學，我才願意。」他選擇把店交給信得過的人，教好徒弟慢慢淡出當終身顧問。午夜，店裡的火還在燒、鍋還在滾，侯翔笙板著臉罵人的聲音也還在。

既是徒弟、也是小老闆的陳建豪，戰戰兢兢跟著侯翔笙學習。

侯翔笙的薑母鴨只用養足1年的紅面番鴨公。有些老饕愛啃鴨頭。

