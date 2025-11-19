最神祕老臣 羅唯仁家世顯赫

台積電前資深副總羅唯仁是將門之後，父親羅揚鞭（見圖）官拜中將，曾任台灣省警務處長、憲兵司令部司令。（本報資料照片）

台積電研發大將、也是最神祕的老臣羅唯仁，協助台積電在10奈米製程彎道超車，讓張忠謀親頒「TSMC Medal of Honor」，肯定他對台積電多年的研發貢獻。同時，羅唯仁也是將門之後，父親羅揚鞭官拜中將，曾任台灣省警務處長、憲兵司令部司令。

羅唯仁曾在英特爾任職超過18年，擔任先進技術發展協理及CTM廠廠長，民國93年在時任執行長蔡力行力邀下，54歲從美國返台出任台積電營運副總經理，帶領台積電研發團隊獲得超過1500項專利。

台積電在10奈米之前的技術製程不比英特爾，憑藉代工累積經驗，每代製程逐漸逼近英特爾，一直到10奈米製程研發陷入卡關，在羅唯仁建議下，台積電成立「技術開發夜鷹部隊」，不僅日班，也加入小夜班、大夜班，實現24小時不間斷研發的夜鷹計畫，並給出底薪增加3成、分紅增加5成的獎勵，實現在2016年底量產10奈米製程，與英特爾拉開技術差距，羅也因此獲得時任執行長張忠謀親自頒贈的「TSMC Medal of Honor」最高榮譽，認為他勇於承擔，也做出最關鍵的技術決策。

羅唯仁處事低調，幾乎不出席公開場合，今年5月輝達執行長黃仁勳來台，羅唯仁罕見共同出席晚宴，一直到9月獲頒工研院院士殊榮，除此之外，鮮少出席公開演講的場合，因此被認為是台積電最神祕的老臣。

不過，羅唯仁家世顯赫，父親羅揚鞭民國38年來台，先後擔任政治作戰學校校長、台灣省警務處長兼北市警局長及憲兵司令部司令，羅揚鞭任職警務處長時，冠德建設集團前總裁馬玉山則任警務處刑警大隊祕書，兩人原本都是軍職。