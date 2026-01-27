「最神秘的金主」CK楊浮上檯面為哪樁？展示實力對美叫板談軍購？

[FTNN新聞網] 記者孫偉倫／綜合報導

在藍營內被稱為「神秘金主CK楊」的異康公司董事長楊建綱，近日罕見在一場國民黨團、黨中央餐敘活動露面，躍上新聞版面。他向在場一眾國民黨高層、立委發表演說，並批評質疑美國對台軍售、關稅議題，還喊話「撐起國民黨的脊梁」，讓外界好奇，過去一向低調少露臉的CK楊，這次有如「公開宣傳」對美國叫板，這種浮出檯面的舉動似乎別有用意。

前國民黨主席洪秀柱青雁基金會舉辦營隊，邀異康公司董事長楊建綱（CK楊）專題演講。（圖／翻攝游智彬翻桌評論）

CK楊早期是親民黨主席宋楚瑜的重要金主之一，隨著國、親兩黨2003年開始「國親合」時，也因此逐漸與當時國民黨內高層人士如吳敦義、朱立倫等熟識，後來成為國民黨內重要支持者之一，對於泛藍陣營人士如國親新，還包括名嘴等，都廣泛交好，對政治領域活動十分熱衷。

CK楊是資本額6億元新台幣的「異康股份有限公司」董事長，已經超過80高齡，顯然仍活力充沛。他公司主要運營電子資訊軟體、貿易等業務，過去也曾是國民黨執政時期軍事資訊採購承包商之一。CK楊早年是海軍出身，後又進入資策會，跟隨過李國鼎、楊世緘等早期政府經貿要員，黨內稱其為台灣資訊產業界前輩，也因此除有產業界的背景脈絡，也與國民黨軍系、黃復興黨部素有淵源。

黨內批評者稱，CK喜好「把政治人物當牌打」，最引人注目的是楊建綱過去在2000年左右時，還曾延攬自閣揆卸任下來、曾任國防部長的唐飛，來擔任異康公司的董事長，承包國防部相關資訊、伺服器等業務，當時就引起業界議論，被質疑「老長官」做國防部資訊採購生意，涉及介入軍方採購疑慮。

黨內人士還透露，其實CK楊「上游」還有包括台泥董座辜成允、遠東集團徐旭東等重量級商界大佬支持。過去楊建綱還曾與辜成允聯合推薦林火旺擔任吳敦義競選黨主席的發言人，「挺吳」動作經媒體報導披露，同時也參與黨主席選戰事務。只是近年因為相關人士離世、退出一線不再管事而逐漸停止金援，這也致使CK的募款能力減弱，對政界影響力也削弱。

不過現在因爲國民黨主席由鄭麗文當選接手，過去鄭麗文在黨內被提名為不分區立委，也正是由CK楊運作而來；近期鄭麗文參選黨主席、勸進盧秀燕參選，也都被傳有CK在背後運作的痕跡。國民黨內黨主席如洪秀柱、吳敦義、鄭麗文等都與他交好。由於過去就有與鄭麗文的淵源，使得現在CK楊現在影響力又再度升高。包括異康公司登記所在的葉財記大樓，現在也是「門庭若市」、「網來無白丁」情況。近期國民黨立委陳玉珍鬧得沸沸揚揚的助理費案，黨內也多指向是CK楊受到地方派系政治人物的拜託，進而透過立院黨團總召傅崐萁合作提出。

不過，CK楊在黨內聞名的就是火爆脾氣、作風強勢，也因此許多人對其都有「垂簾聽政」的憂慮。作為一個沒有擔任黨公職，長期沈潛在檯面下的幕後金主型人士，是否有權或有資格影響檯面上政治人物的決策，特別是擔任國民黨主席的鄭麗文，或其他黨內要職的人士，這樣的「太上黨主席」在檯面下，既可不必受到民意監督，又能掌握實質影響力，如果在重要路線政策上堅持我行我素，讓國民黨整體受累一起下水，難道黨內人士都沒有意見？

