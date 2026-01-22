最窮只有一億？現代韋小寶「親回17億傳聞」一句話全說了

記者林汝珊／台北報導

香港男星鄧兆尊出道超過30年，大多為演出綠葉角色，因同時擁有三位紅顏知己，長年被外界戲稱為「現代韋小寶」。近日中國網友盛傳，他在繼承父親高達15億港元（約新台幣60.77億元）遺產後，僅靠收取利息便將資產滾存至17億港元（約新台幣68.87億元），引起熱議。對此，鄧兆尊近日受訪時也親自做出回應了。

鄧兆尊回應17億利息傳聞。（圖／翻攝自小紅書）

日前一段街頭訪問影片在網路瘋傳，畫面中，鄧兆尊身穿迷彩外套，被路人直接詢問：「你最窮的時候真的只有一個億嗎？」他當場有些愣住，並半開玩笑表示：「沒見過，他們是說笑的。

廣告 廣告

針對近日盛傳的「17億利息」，鄧兆尊也在網路節目中親自回應，幽默表示：「我只有兩個『億』，一個是失憶，一個是回憶。」他坦言，利息高低本就隨市場波動，投資基金或房地產同樣存在風險，並非外界想像中只靠存錢就能穩賺不賠。

更多三立新聞網報導

朱軒洋「戀上大16歲姊姊」！姐弟戀前輩柯震東說話了：還滿新鮮的

BLACKPINK Jennie也著迷！現身《換乘戀愛4》親口認：我是被拐來的

才剛入伍！車銀優爆「利用媽媽公司逃稅200億」經紀公司急回應了

三上悠亞球場辣翻！「坐著搖」熱舞太犯規 夢幻連動星爵引暴動

