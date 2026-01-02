「最紅英文老師」Sandra曾凍卵14顆全淘汰 最後一搏奇蹟當媽

號稱「全台最紅英文老師」的Sandra（徐有潔）與先生許傑克愛情長跑多年，近日順利產下寶寶，44歲的她不僅是高齡產婦，更同時患有多囊性卵巢、子宮息肉及免疫異常等多重問題。TFC台北生殖中心副院長何彥秉透露，Sandra第一次凍存的14顆卵子在基因檢測階段全數淘汰，重啟療程後僅獲得一顆正常胚胎，所幸成功著床並順利生產。

44歲英文名師、AmazingTalker Show首席主持人Sandra（右）在TFC臺北生殖中心副院長何彦秉醫師精準治療後，如今已順利懷孕生產。（圖／TFC提供）

Sandra在39歲時完成首次凍卵療程，當時凍存了14顆卵子。然而去年正式展開試管嬰兒療程時，這批卵子卻在層層關卡中逐一折損，最終在PGT-A基因檢測階段全部無法使用，讓她承受巨大的失落與壓力。她也分享自己的經驗，認為應該更早進行凍卵，才能確保卵子品質更佳。

經過詳細檢查後發現，Sandra不僅患有多囊性卵巢症候群（PCOS）及子宮息肉，更是所謂的「免疫媽媽」。何彥秉說明，免疫媽媽的身體會將胚胎誤認為外來異物而發動攻擊，即便擁有正常胚胎，也可能面臨無法著床或無法維持懷孕的困境。

Sandra第一次凍存的14顆卵子在基因檢測階段全數淘汰，重啟療程後僅獲得一顆正常胚胎，所幸成功著床並順利生產。(圖/TFC提供)

面對首次凍卵全數淘汰的打擊，Sandra並未放棄成為母親的夢想，積極配合醫療團隊的治療規劃。何彥秉指出，Sandra逐步完成重新養卵、第二次取卵、息肉手術、ERA植入窗口檢測、免疫治療及PGT-A檢測等完整療程。第二次取卵同樣取得14顆卵子，其中僅有一顆胚胎通過基因檢測確認正常，而這唯一的胚胎便成為孕育新生命的起點。

何彥秉表示，高齡患者的胚胎出現基因異常的機率相當高，40歲以上女性的染色體正常機率遠低於35歲以下族群。PGT-A染色體檢測能協助篩選出「有機會著床、發育」的最佳品質胚胎，但年齡仍是影響試管嬰兒成功率的最關鍵因素。他建議有生育計劃者在30至35歲期間凍卵CP值最高，能夠保留較多品質優良的卵子，未來進入試管療程時，無論時間或費用成本都相對較低。

