最終審理日！碧潭殺女母「哭著懺悔」：從7月2日開始，我就是罪人
中國籍簡姓女子帶著10歲、8歲親生女兒到新店碧潭，以拍照為由誘騙她們下水導致溺斃；台北地方法院國民法官庭自28日起連審3天，今（30日）為最終審理日，檢辯雙方進行科刑辯論後，法庭末了，簡女微弱地站起身，在律師與法警的攙扶下哽咽說道，「想對兩個寶貝女兒說對不起...是媽媽的錯。」淚訴：「從7月2日開始，我就是一個罪人。」
今日為新店碧潭殺女案審理最終日，檢辯雙方完成科刑辯論，輪到被告作最後陳述，簡女在律師、法警攙扶下，用虛弱的聲音說道，「想對兩個寶貝女兒說對不起，是媽媽的錯，我知道我犯了無法彌補的錯，但我願意接受懲罰，想跟老公、小姑、白父白母和所有家人說對不起。」
「在看守所的每一秒，我都問我自己，那天為什麼要做這麼喪盡天良的事情？」簡女一邊說著，一邊不斷深呼吸、吐氣，緩解激動情緒。
簡女表示，「我想謝謝所有法官及在場人員，我知道你們都是愛我的女兒。」她也謝謝台灣法律，讓她有法扶律師可以協助辯護。
簡女盼法院給她改過的機會，「在看守所的每一秒鐘，就像過了一千年、一萬年，也感謝所裡的課程、身心科醫師，在北女所我吃過我這輩子都不會忘記為我準備過的餐點，也不會忘記，人生唯一的健康檢查竟然是在北女所。」她表示，從7月2日開，我就是一個罪人，不值得有好的人事物發生在我身上，但仍然可以感受到周圍的人對她的溫暖及點點滴滴。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
