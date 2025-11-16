最終版1美分硬幣問世！232年歷史告終 單枚上看500萬美元

美國1美分硬幣（one-cent coin）即將走入歷史。（圖／達志／美聯社）

隨著美國財政署署長比奇（Brandon Beach）本週在費城造幣局（Philadelphia Mint）按下鑄造最後一批1美分硬幣（one-cent coin）的按鈕，這個伴隨美國經濟232年的硬幣即將走入歷史。令人震驚的是，這些最終版硬幣的潛在價值恐遠超面額，甚至高達數百萬美元。

這批最後鑄造的5枚1美分，被刻上特殊的Omega符號（Ω），象徵其歷史性的「終結」。錢幣專家預測，當它們在12月登上拍賣會時，勢必掀起激烈競標。

《Greysheet》出版人、同時也是「專業錢幣學家協會」（Professional Numismatists Guild）負責人的菲根鮑姆（John Feigenbaum）指出，這些硬幣將成為收藏界追求「完整套組」的必備珍品，他預估每枚價格約落在200萬至500萬美元（約合新台幣6113萬至1.52億元）。

然而，並非所有專家都如此看好。環球金幣與金條公司（Universal Coin & Bullion）總裁富爾琴茲（Mike Fuljenz）就認為，最終1枚最多可能達到100萬美元（約合新台幣3056萬），緊接其後的幾枚則可能落在數萬美元區間。

無論最終價格如何，這場拍賣所得將全數投入造幣局運作，剩餘收益則會交給美國財政部（US Treasury）。為此，造幣局特別打造了232枚帶有歐米伽符號的硬幣，代表1美分存在的每1年，並額外製作3枚作為展示用途。此外《路透社》（Reuters）也報導，造幣局同時鑄造了235枚金質的1美分，作為收藏版。

1美分硬幣的終止生產源自美國總統川普（Donald Trump）今年2月的命令。當時1美分的生產成本已升至每枚3.69美分，遠高於其1美分面額。因此川普批評鑄造過程相當「浪費」，並強調停止生產每年能為納稅人節省5600萬美元。

儘管不再鑄造，美國現存的1美分依然是法定貨幣。比奇強調，市面上約3000億枚的1美分仍可照常使用，而造幣局也會持續推出少量收藏版。

但這場政策轉折迅速引發連鎖反應。許多商家開始因1美分短缺而調整結帳方式，例如將現金交易金額四捨五入至最接近的5美分。美國中西部連鎖便利店Kwik Trip決定「向下取整」，1年將因此損失數百萬美元。更複雜的是，紐約與費城等多地法律要求商家提供精確找零，使得1美分消失後的全美商家營運陷入混亂。

全國便利商店協會（National Association of Convenience Stores）表示，他們推動廢除1美分已達30年之久，但協會發言人萊納德（Jeff Lenard）坦言：「我們不希望事情以這樣的方式發生。」

自1793年首度現身以來，1美分承載著美國貨幣史的重要記憶。1909年，為紀念林肯（Abraham Lincoln）百歲冥誕，他的肖像首次出現在硬幣上，讓1美分成為美國第1枚印有總統肖像的硬幣。如今，這段歷史隨著Omega符號的刻印劃下句點。

