最終站選台北！韓女團Kep1er用行動證明：真的很重要

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣女團Kep1er再度用實力證明「台北真的很重要」！該團上週在台大體育館迎來出道以來首場世界巡迴演唱會最終站，和Kep1ian(粉絲名)一起完成這趟浪漫又熱血的「星際旅程」。

該團自2022年透過選秀節目《Girls Planet 999》出道以來，累積驚人海外人氣，今年更是頻繁來台，從年初登上大型電視舞台、春天舉辦見面會，到如今直接以巡演壓軸回到台北，讓粉絲忍不住直呼：「這不是回歸，是回家。」

演唱會一開場，亮黃色燈光灑滿全場，成員身穿科技感白色造型帥氣登場，《MVSK》、《LVLY》等歌曲連發，有眞率先用中文問候粉絲，休寧巴伊葉則努力挑戰中文長句，結果全場一臉問號，反而笑翻觀眾，成為當晚第一個名場面。

成員們邊演邊聊也毫不藏私。有眞笑說終於能把「那支舞」原汁原味帶到台北，小婷還反問：「大家是不是更喜歡這個版本？」江崎光立刻在一旁搶鏡喊：「我也要！」互動自然又可愛。

演唱會後段，Kep1er換上清爽水手風造型，《BUBBLE GUM》、《WA DA DA》等接力轟炸，電子節奏把氣氛推到最高點。

告白時刻環節上，全員輪流感性致謝。江崎光說粉絲是她低潮時的力量來源；多娟承諾會帶著這份能量很快回來；小婷直言「因為有你們，我們才能發光」；采炫放話下次要用中文致詞；伊葉直接告白「我愛你們，聖誕快樂！」；有眞則暖心叮嚀大家要健康，約定再相見。

