最終辯論階段！柯文哲、李文宗今現身北院 他受訪怒嗆：到底在怕什麼？

記者楊佩琪、林盈君／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金及公益侵占案，自今（11日）起，連續10個上班日，皆全天候密集開庭審理，目前進入言詞辯論階段，其中，包括柯文哲等共11名被告都會被傳喚出庭，今天上午，柯文哲、李文宗、台北市前副市長彭振聲都現身北院，另外，應曉薇女兒也陪同媽媽出庭，全案預計3月宣判。

而柯文哲現身後受訪，針對法庭直播「未裁准」表示質疑，直接嗆檢調「你們到底在怕什麼？有什麼不敢公開的？」更表示會在法庭上捍衛自己的清白，當場的支持者紛紛大喊加油。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／翻攝畫面）

據了解，11日、12日2天，會進行證據提示，一共148宗偵查中卷證、審判期間增加的30多宗卷證，總計超過200宗卷證若有需要都會加以提示，合議庭會詢問被告、律師、檢察官的意見。15日起連5個上班日皆全天候開庭，正式開始言詞辯論。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／翻攝畫面）

15日、16日，因辯論內容可能提及其他被告，維護被告權益，全部被告都得出庭。17日僅柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇顧問吳順民、威京集團財務經理張志澄出庭。19日由台北市前副市長彭振聲、台北市都發局前局長黃景茂、台北市都發局前總工程司邵琇珮出庭。至此為針對京華城案的辯論。

眾望基金會前董事長李文宗。（圖／翻攝畫面）

22日進入政治獻金及公益侵占罪部分，由眾望基金會前董事長李文宗、木可公關負責人李文娟和會計師端木正出庭。23日、24日為結辯，23日針對京華城案、24日針對政治獻金及公益侵占案，除了已經辯論終結者，相關被告都得出庭。

台北市議員應曉薇女兒現身。（圖／翻攝畫面）

另外，柯文哲及律師團日前向台北地院聲請法庭直播，不過北院未裁准「直播」，公開的錄影內容為自15日起的言詞辯論及宣判。柯文哲及律師團已遞狀提起抗告，尚待合議庭做出最後決定。

台北市前副市長彭振聲。（圖／翻攝畫面）

威京集團主席沈慶京。（圖／翻攝畫面）

台北市都發局前局長黃景茂。（圖／翻攝畫面）

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

