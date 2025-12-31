最美人間維納斯！蔡依林不只駕馭巨蟒 披「3公尺七彩長裙」騎10公尺高飛馬降臨大巨蛋

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林從昨（30）日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，今（31）日迎來第二天，在第四篇章，蔡依林換上3公尺的七彩長裙，變身超美維納斯，騎上夢翼飛馬降臨大巨蛋。

蔡依林騎上10公尺的飛馬繞場大巨蛋。（圖／凌時差提供）

蔡依林以「慾望巨蟒」震撼開場後，演唱會進行到第四篇章「BEFORE THE TRUTH（真相之前）」，她換上長達3公尺的七彩長裙，變身「幻境維納斯」，駕馭夢翼飛馬登場，率領36名舞者所化身的蝴蝶海馬精靈、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物二度在大巨蛋繞場巡禮，在〈SAFARI〉輕快節奏映襯下讓整座大巨蛋瞬間成為奇幻樂園。

蔡依林與舞者化身的蝴蝶海馬精靈熱舞。（圖／凌時差提供）

隨後蔡依林接連演唱由歌曲〈都沒差〉、〈日不落〉、〈馬德里不思議〉所組成組曲，在唱到〈說愛你〉、〈腦公〉時，蔡依林的歌聲還喚醒主舞台上可愛的「綠丘巨人」跟著舞動。

蔡依林演唱多首經典歌曲。（圖／凌時差提供）

