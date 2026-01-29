最美光影瀑布 屏東奇幻大津光影展 2月5日起復辦

全台最美光影瀑布屏東「奇幻大津」去年受風災重創停辦，暌違1年後，將於2月5日復辦，屏東縣政府為回饋地方居民，將2月3日至5日訂為「高樹鄉民日」，讓鄉親免費搶先看，開幕當天還將邀請知名演員劉冠廷一同見證家鄉的蛻變。

屏縣府表示，大津瀑布歷經風災後重新整備，今年以更細膩的藝術能量亮相，循著步道動線與地形特色配置出「北境之森」、「畫中仙境」、「枯木逢生」、「霞光萬稻」、「夜綻之花」、「花果天堂」、「蝶舞山林」、「文心蘭林」、「歡迎光林」、「奇幻大津」等10組主題燈座，融合生態意象與在地元素，沿著山林層層展開，引領民眾體驗夜遊瀑布的奇妙旅程。

廣告 廣告

屏縣府極度重視今年復辦的「奇幻大津」光影展，將於2月5日開幕當天邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及2座金馬獎男配角肯定的演員劉冠廷回鄉，與縣長周春米一同見證家鄉蛻變的成果。

同時，屏縣府為回饋地方居民，將2月3日至5日訂為「高樹鄉民日」，讓在地鄉親搶先免費索票觀賞，每天限1000人入場，預計31日上午9時至11時在高樹鄉圖書館前開放索票。

縣府文化處表示，「奇幻大津」活動展期從2月3日至3月4日，開放時間從每天下午5時至晚間9時，活動期間每日限量1000人入場，其中線上預約800人、現場票200人，每半小時1梯次，共8梯次，而開幕首周周末預約已接近額滿。

文化處進一步指出，票種為單人票100元、優待票（持身心障礙手冊者適用）50元，購票入場可獲得3款專屬好禮，有1只馬年限定獨角獸發光頭飾、1張奇幻大津紀念明信片，以及1包「奇幻大津限定版」高樹農會水芋酥片，數量有限，送完為止。