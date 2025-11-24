最美咖啡廳營業4年「3分店連關」 創始店12月就要沒了

生活中心／倪譽瑋報導

位在台北東區的勺日咖啡廳創始店，12月15日將停業，目前非會員前往購物可享優惠。（圖／翻攝自勺日 zhuori臉書）

位在台北的「勺日咖啡廳」營業至今已約4年，店內氛圍相當典雅，曾被譽為「台北東區最美咖啡廳」。一度有3家分店的勺日咖啡廳，今（2025）年8月接連收掉兩家，如今官方粉專再公告，最後的創始店12月15日也將結束營業，邀請會員回來品嚐咖啡，非會員也有店內「選物商品」大折扣。

勺日咖啡評論佳 被譽台北東區「最美咖啡廳」

勺日咖啡廳2021年開幕，創始店「日好空間店」坐落在台北東區精華地段，內部裝潢典雅，咖啡廳氛圍呈現溫潤木質、柔和米色系風格，曾被譽為「台北東區最美咖啡廳」。在食物方面，有甜品飲品，想吃鹹的也買得到；除了食物，店內也有販售台灣香氛、生活選物。

勺日的裝潢主打木質、淡色風格，相當漂亮。（圖／翻攝自勺日 zhuori臉書）

忠泰樂生活店、新光三越Let's Go店 8月已收攤

在2023年，勺日再開「忠泰樂生活店」與「新光Let's Go店」分店，經營兩年後，在今年8月陸續結束營業；目前要拜訪勺日咖啡廳，只能前往東區的創始店。沒想到，現在創始店也即將收攤。

創始店「日好空間店」12月告別眾人

日前勺日咖啡官方臉書公告，因租約關係，勺日咖啡2025年12月15日（週一）為對外最後營業日，邀請會員「回娘家」，內用消費並出示手機會員畫面，即贈送美式咖啡（冰熱皆可）乙杯；不是會員也有優惠，店內「選物商品」任選兩件6折，任選三件以上5折。

勺日咖啡提醒，目前已不開放加入會員與累積點數。（圖／翻攝自勺日 zhuori臉書）

勺日咖啡補充，目前已不開放新會員加入、現有會員消費也不會累點，「已累積的會員點數請盡速兌換使用」；最後，店家也與大家告別「勺日咖啡承載了許多與您的回憶，衷心期盼未來能有機會與您再次相聚。」消息一出，眾人紛紛感嘆「為什麼要關？」「趁還沒結束趕快來吃」。

資料來源：勺日咖啡官方粉專

