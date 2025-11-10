最美國際花海花毯節在台中！順遊新社5大療癒景點：白雪木森林、吉卜力小屋、泡足湯看夜景全收錄



每年冬初，台中新社的山丘就會化身成一幅絕美花毯，新社花海暨台中國際花毯節 2025 年以「飛天小女警」為主題，以繽紛花色鋪展出浪漫又可愛的季節序曲。走進這座被山風輕吻的小鎮，還能走進安妮公主花園的吉卜力風小屋拍下童話畫面、於薰衣草森林欣賞鼠尾草花海的紫色浪潮。午後到沐心泉農場看黃金楓、夜裡在鳥語花香庭園餐廳泡足湯看星光或是到又見一炊煙品嚐無菜單料理，快來新社感受花與光交織的最浪漫場小旅行。

2025新社花海暨台中國際花毯節資訊



「2025新社花海暨台中國際花毯節」推出全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造許多飛天小女警角色的藝術裝置，包含聰明樂觀的領導者花花（Blossom）、天真愛撒嬌的少女代表泡泡（Bubbles），以及活潑好動的堅強後盾毛毛（Buttercup），將花卉藝術與動畫元素結合。主花毯「花城任務」高18米、直徑60米，是歷屆最大作品，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點，每日於09:00 – 16:00之間，每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。現場還有設置「飛天小女警限定主題館」，販售與在地小農共同開發的限定商品，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會。

活動期間：2025/11/08-2025/11/30

活動時間：8:30 - 16:30

主花毯秀：每日 09:00–16:00，每30分鐘展演一次

地址：台中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃

交通方式：至豐原火車站，搭乘豐原線接駁車前往

活動詳情：2025 台中國際花毯節官網

安妮公主花園吉卜力風格森林小屋美拍



安妮公主花園整座園區被群山環繞，主建物歐風木屋依坡而建，種植大量鮮花和香草植物，設置許多造型裝置，打造充滿浪漫風格的山林園地，吸引許多民眾前來用餐、拍照。更邀請來吉卜力美術指導長野修平親手打造的小木屋，使用在地材料和日本帶來的建材，不僅融入自然景觀，外型更是充滿童趣，彷彿進入動畫世界，成為園區內新人氣打卡點。

營業時間：10:00 – 18:00

地址：台中市新社區中興街223號

交通方式：台中客運275區間車或275經東興，於「下十股林」站下車，再步行約9分鐘即可抵達

薰衣草森林



以紫色花海聞名的薰衣草森林，5 -10月還會有粉萼鼠尾草，以紫色點綴秋的浪漫。T剛從 9 月開始園區內則充滿黃、紅活力色彩的火焰雞冠花，與南瓜節慶典為園區妝點活潑色彩。火焰雞冠花是羽狀雞冠花，又名鳳尾雞冠花、火焰花，花語為「真摯永恆的愛」，花型遠看輕柔如羽毛，相當夢幻。

營業時間：10:30-18:30

地址：台中市新社區中興街20號

交通方式：搭乘豐原客運或仁友客運（往東勢方向），於「新社中興嶺」站下車，轉乘新社協會的接駁車，或預約當地計程車前往

沐心泉休閒農場



沁心泉休閒農場四季都有不同的花卉可欣賞，每當進入秋季時就是欣賞楓葉跟白雪木的夢幻景緻之時，像是整片白雪覆蓋的白雪木，上頭襯拖著紅黃萬千的楓葉，就像是在雪地裡般的夢幻。

營業時間：9:30-18:30

地址:台中市新社區中和里中興街60號

交通方式：從豐原車站搭乘91號公車至中興嶺站，再轉乘接駁車前往

鳥語花香庭園餐廳



廣闊的園區腹地分為餐飲、住宿、烤肉、動物園四大區域，小朋友可以恣意地在寬敞綠草皮自由奔跑，觀賞可愛動物。戶外觀景區可欣賞新社的田園與山林景緻，山莊內除了有餐廳，還設有戶外烤肉區，更少不了網美打卡點。玩累可以前往足湯泡腳區放鬆，一邊欣賞日落夕陽，褪去疲憊。

營業時間：11:00-22:00（固定週三店休）

地址：台中市新社區井南街28號

交通方式：先至台中高鐵或台鐵台中／豐原站轉乘公車往新社，再以計程車或租車銜接至園區

又見一炊煙



位於新社極具日式氛圍的景觀餐廳，有著典雅寫意的禪風庭園，迴廊一側的水池如鏡面般倒映著藍天、垂支樹影，無論白晝黑夜都營造出日本庭園的清幽靜謐，餐飲方面更曾在2020入選台中米其林餐盤推薦。

營業時間：11:00-21:00

地址：台中市新社區中興嶺街一段107號

交通方式：搭乘公車至「中興嶺」站，再步行約15分鐘即可抵達

*小編提醒：自然景觀可能因氣候、季節緣故有所不同，實際依現場為主。現場花卉為花農們辛苦栽種，請務必當個有公德心的旅人，勿踩踏、摘取花朵。

撰稿者/韓微微