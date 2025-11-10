最美國際花海花毯節在台中！順遊新社5大療癒景點：白雪木森林、吉卜力小屋、泡足湯看夜景全收錄
Photo Credits：molly888666
每年冬初，台中新社的山丘就會化身成一幅絕美花毯，新社花海暨台中國際花毯節 2025 年以「飛天小女警」為主題，以繽紛花色鋪展出浪漫又可愛的季節序曲。走進這座被山風輕吻的小鎮，還能走進安妮公主花園的吉卜力風小屋拍下童話畫面、於薰衣草森林欣賞鼠尾草花海的紫色浪潮。午後到沐心泉農場看黃金楓、夜裡在鳥語花香庭園餐廳泡足湯看星光或是到又見一炊煙品嚐無菜單料理，快來新社感受花與光交織的最浪漫場小旅行。
【新社花毯順遊提案】
2025新社花海暨台中國際花毯節資訊
安妮公主花園
薰衣草森林台中新社店
沐心泉休閒農場
鳥語花香庭園餐廳
又見一炊煙
2025新社花海暨台中國際花毯節資訊
Photo Credits：molly888666
「2025新社花海暨台中國際花毯節」推出全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造許多飛天小女警角色的藝術裝置，包含聰明樂觀的領導者花花（Blossom）、天真愛撒嬌的少女代表泡泡（Bubbles），以及活潑好動的堅強後盾毛毛（Buttercup），將花卉藝術與動畫元素結合。主花毯「花城任務」高18米、直徑60米，是歷屆最大作品，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點，每日於09:00 – 16:00之間，每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。現場還有設置「飛天小女警限定主題館」，販售與在地小農共同開發的限定商品，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會。
2025 台中國際花毯節官網
活動期間：2025/11/08-2025/11/30
活動時間：8:30 - 16:30
主花毯秀：每日 09:00–16:00，每30分鐘展演一次
地址：台中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃
交通方式：至豐原火車站，搭乘豐原線接駁車前往
活動詳情：2025 台中國際花毯節官網
安妮公主花園吉卜力風格森林小屋美拍
Photo Credits：hsinfan
安妮公主花園整座園區被群山環繞，主建物歐風木屋依坡而建，種植大量鮮花和香草植物，設置許多造型裝置，打造充滿浪漫風格的山林園地，吸引許多民眾前來用餐、拍照。更邀請來吉卜力美術指導長野修平親手打造的小木屋，使用在地材料和日本帶來的建材，不僅融入自然景觀，外型更是充滿童趣，彷彿進入動畫世界，成為園區內新人氣打卡點。
營業時間：10:00 – 18:00
地址：台中市新社區中興街223號
交通方式：台中客運275區間車或275經東興，於「下十股林」站下車，再步行約9分鐘即可抵達
薰衣草森林
Photo Credits：jenny22angel、chiao_95.21、babyhan15
以紫色花海聞名的薰衣草森林，5 -10月還會有粉萼鼠尾草，以紫色點綴秋的浪漫。T剛從 9 月開始園區內則充滿黃、紅活力色彩的火焰雞冠花，與南瓜節慶典為園區妝點活潑色彩。火焰雞冠花是羽狀雞冠花，又名鳳尾雞冠花、火焰花，花語為「真摯永恆的愛」，花型遠看輕柔如羽毛，相當夢幻。
營業時間：10:30-18:30
地址：台中市新社區中興街20號
交通方式：搭乘豐原客運或仁友客運（往東勢方向），於「新社中興嶺」站下車，轉乘新社協會的接駁車，或預約當地計程車前往
沐心泉休閒農場
Photo Credits：rurimax_yi、pierrehuang、molly888666、chloe_c_yang
沁心泉休閒農場四季都有不同的花卉可欣賞，每當進入秋季時就是欣賞楓葉跟白雪木的夢幻景緻之時，像是整片白雪覆蓋的白雪木，上頭襯拖著紅黃萬千的楓葉，就像是在雪地裡般的夢幻。
營業時間：9:30-18:30
地址:台中市新社區中和里中興街60號
交通方式：從豐原車站搭乘91號公車至中興嶺站，再轉乘接駁車前往
鳥語花香庭園餐廳
Photo Credits： ziqi_550722
廣闊的園區腹地分為餐飲、住宿、烤肉、動物園四大區域，小朋友可以恣意地在寬敞綠草皮自由奔跑，觀賞可愛動物。戶外觀景區可欣賞新社的田園與山林景緻，山莊內除了有餐廳，還設有戶外烤肉區，更少不了網美打卡點。玩累可以前往足湯泡腳區放鬆，一邊欣賞日落夕陽，褪去疲憊。
營業時間：11:00-22:00（固定週三店休）
地址：台中市新社區井南街28號
交通方式：先至台中高鐵或台鐵台中／豐原站轉乘公車往新社，再以計程車或租車銜接至園區
又見一炊煙
Photo Credits：s251992s 、ching__98、iamkira_yt、yukina_daily
位於新社極具日式氛圍的景觀餐廳，有著典雅寫意的禪風庭園，迴廊一側的水池如鏡面般倒映著藍天、垂支樹影，無論白晝黑夜都營造出日本庭園的清幽靜謐，餐飲方面更曾在2020入選台中米其林餐盤推薦。
營業時間：11:00-21:00
地址：台中市新社區中興嶺街一段107號
交通方式：搭乘公車至「中興嶺」站，再步行約15分鐘即可抵達
*小編提醒：自然景觀可能因氣候、季節緣故有所不同，實際依現場為主。現場花卉為花農們辛苦栽種，請務必當個有公德心的旅人，勿踩踏、摘取花朵。
撰稿者/韓微微
其他人也在看
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 1 天前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 1 天前
旅客注意！高鐵新制明天上路 提早1小時以上搭車「先換票才能進站」
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣高鐵提醒旅客，自明（10）日起，若持「對號座」車票提早超過1小時搭乘其他班次，必須先完成換票手續，否則將無法通...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 1 天前
田中馬拉松「88888」選手心臟突驟停！他竟是不鏽鋼上市公司老闆
彰化縣9日上午田中馬拉松賽事中，一名62歲的張姓選手在比賽回程時突然昏倒，失去呼吸和心跳。幸運的是，周圍的民眾和消防隊員迅速展開救援，進行心肺復甦術（CPR），最終成功將他從鬼門關拉回來。據了解，張男是不鏽鋼加工上市公司老闆，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬元支持田中馬拉松。此次參賽號碼為88888，數字巧合與台灣諧音「發」一樣，順利化險為夷，也讓地方人士直呼「做好事有好報！」中天新聞網 ・ 17 小時前
札幌首降雪夢幻白雪吸睛！北海道旅遊團「狂降1萬」真相曝
北海道入冬首場雪！8天行程降至4萬有玄機 日本北海道札幌迎來入冬首場降雪，街頭被白雪覆蓋，畫面夢幻吸引許多旅客準備追雪。近期有旅客發現北海道旅遊團價格大幅下滑，8天行程不到新台幣4萬元，直接優惠新台幣1萬元，引發民眾聯想是否與「熊害」有關。然而，旅行社業者解釋，價格下降主要是因為11月至年底為旅遊淡季，加上航班增加導致供過於求，以及針對未售出機位推出的「晚鳥優惠」，與「熊害」並無直接關聯。旅遊達人還指出，11月還不是最旺的雪季，要到12月底至隔年1、2月才會價格較高，因此現在正是前往北海道賞雪的好時機！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
桃園斥資3千萬打造旅遊新亮點「大湖之森步道」11月底開放
大棟山風景特定區於112年9月13日劃設，為提升大棟山風景特定區整體休憩品質，並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取「桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，總經費3000萬元，已於今（114）年9月30日如期竣工，預計於11月底開放，為大棟山首條全新步道。桃園電子報 ・ 1 天前
最後一天快搶！遊北海道5天不用2萬 五星飯店餐券千元有找
2025年ITF台北國際旅展今（3）日邁入第3天，現場一早湧現排隊人潮。台灣觀光協會指出，今日入場人次達12萬3654人，其中晶華、老爺、海霸王，連3天衝出千萬業績；旅行社也不落人後，可樂旅遊前3日業績較去年成長35%，自由行機加酒行程買氣洶湧，東南旅遊前2日業績已較去年成長3成，雄獅旅遊今日業績較去年成長逾2成。而信用卡滿額禮兌換前3日總金額已超過1.2億元，較去年成長2成。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 1 天前
泰國旅遊注意！下午喝酒要罰錢 遊客也逃不掉
在泰國下午喝酒要小心了！11月8日起實施的新版酒精管制法規定，在下午2點至5點飲酒，將被罰款至少1萬泰銖，外國遊客也不例外。泰國限酒令過去只處罰賣酒的商家，新法首次對「喝酒的人」開罰。VISION THAI看見泰國 ・ 1 小時前
6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣
前新北市三重區五順里長洪嘉仁，過去曾連霸6屆里長還獲得新北市特優里長楷模殊榮，不料他卻淪為詐騙慣犯，今年5月才被指控盜用里民印章偽造本票，等里民死後聲請強制執行，害家屬差點流離失所，不料他6日又因2022年里長任內，詐騙個資賤賣里民房產，被新北市警方依《貪污治罪條例》移送地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
溫泉旅館客遇襲！「熊害」重創日秋季旅遊 民眾：等熊冬眠才考慮泡湯
日本中部北陸地區的新潟縣湯澤町7日晚間發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷。東北地區近...聯合新聞網 ・ 1 天前
看價值非價格！ 短期家庭旅遊夯 家長:墾丁海景不輸沖繩
總統賴清德喊話國旅要加油，被點到的墾丁到底有沒有太貴，墾丁業者跳出來回應，應該注重價值而不是價格，實際在地了解旅客選擇墾丁遊玩，跟日本沖繩比一比，沖繩除了食宿較便宜，但如果加上機票，整體而言交通費還是墾丁較划算，今年10月連假多，墾丁的觀光人數更是比去年同期成長近54％。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 1 天前
高雄「大姐頭」劉美枝辭世享壽87歲！ 兒豪捐百萬善款完成母遺願
高雄地方知名的「大姐頭」劉美枝於上月底辭世，享壽87歲。她以豪爽的個性和長期的公益活動而受到社會各界的尊敬，然而如今傳出噩耗，也讓當地居民相當震驚，而她的兒子苓雅區民主里長陳文程也曝光，母親生前最後遺願。中天新聞網 ・ 18 小時前
台南香格里拉推萬元旅遊禮包 住宿早餐全包還可分次使用
隨著 ITF 台北國際旅展與 1111 購物節將至，國旅需求增溫。台南遠東香格里拉飯店宣布即日起舉辦「線上旅展」，並加碼推出「旅遊禮包－美饌假期」，整合住宿、早餐與升等券，售價新台幣 1 萬元，且所有優惠券皆可分次使用或與親友共享。鏡報 ・ 20 小時前