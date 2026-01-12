最美女鬼換人當 邵雨薇認輸王祖賢：那張臉沒法比

邵雨薇與初孟軒片中大談人鬼戀，首場戲是在寒冷海邊談心，冷到2人快凍成冰棒。（風暴國際提供）

愛情靈異喜劇電影《啵me之我的青春住了鬼》於12日舉行媒體試片暨聯訪，監製蔡意欽率領主演邵雨薇、初孟軒現身分享幕後秘辛。邵雨薇在片中挑戰極高難度，不僅苦練戲曲耍花槍，更要化身「爆血管惡鬼」上演「自己打自己」的精采武鬥，展現驚人意志力。

為了詮釋唱歌仔戲的角色「采思」，邵雨薇在開拍前一個月便投入高強度訓練。她透露當時正在高雄拍攝他劇，為了不荒廢進度，特地購買花槍在高雄的公園自主練習，「如果去年冬天看到有人在公園耍花槍，那就是我。」被問現在是否還會在家練習，她立刻搖頭，「耍花槍要的空間太大！隨便一掃家裡雜物就都被掃光。」

廣告 廣告

除了戲曲，片中「黑化」後的武打戲更是體力考驗，她必須化上耗時3小時、佈滿立體血管的「惡鬼妝」，「最難的是要記得套路，有時候會記錯現在是演好鬼還是壞鬼，打到後來和武術指導不用言語溝通就能一次做好。

為了演好角色，邵雨薇在拍他戲閒暇時間，在高雄的公園自主練習耍花槍。（風暴國際提供）

男主角初孟軒則負責片中的喜劇與浪漫擔當，他透露與邵雨薇的首場戲是在寒冷海邊談心，原本心情緊張，卻被邵雨薇出乎意料的可愛演技瞬間「電到」。為了增進喜感，他特別鑽研經典港片《開心鬼》，希望能展現「港式幽默」；而邵雨薇則被要求向王祖賢看齊，挑戰成為新一代最美女鬼，她幽默自嘲：「最無法超越經典的是那張美麗的臉！」

初孟軒鑽研經典港片《開心鬼》，以增進喜感，展現港式幽默。（風暴國際提供）

日前邵雨薇在社群分享醉酒照引發熱議，她現場還原當天情況，表示跨年時因太累「斷片」，倒數時刻整個人趴著動彈不得，只能勉強伸出手指跟著朋友倒數。至於照片中只留下男友吳慷仁的下巴，她笑稱是截圖時不小心的意外。面對演藝圈喜事頻傳，被問及與吳慷仁的「終身大事」，邵雨薇直言目前沒規劃，更機智轉頭問初孟軒：「你有規劃嗎？」成功轉移焦點。

新的一年，邵雨薇期許成為語言天才，初孟軒則自認工作狂，希望能被工作塞滿。該片雖無期待中的吻戲，僅有一場「錯過之吻」，但演員保證片中充滿驚喜與笑點，令人期待。

更多鏡週刊報導

邵雨薇跨年醉倒 吳慷仁緊黏放閃

戲院驚見「不速之客」！ 初孟軒驚爆：大銀幕背景藏著一張男人臉

演員版生存遊戲！ 《啵me》卡司自揭打工史：比鬼可怕的是沒收入