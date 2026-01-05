最美好的早餐記憶！台式法國吐司

台式法國吐司

濃濃的台味法國吐司，一定要夾著肉鬆美乃滋。吸滿蛋液的吐司麵包，煎的又香又恰，和肉鬆美乃滋一起送入口，是學生時代最美好的早餐記憶。

食材

吐司麵包, 4到5片

蛋, 2粒

牛奶, 3大匙

塩, 1小咪

肉鬆, 適量

美乃滋, 適量

胡椒, 適量

料理步驟





步驟 1：將蛋、牛奶和塩混合均勻後，把吐司麵包兩面浸泡至蛋液完全吸乾。平底鍋塗油熱鍋後，放入吐司小火蓋上蓋子，慢慢煎到底部呈金黃色後再翻面。翻面後再蓋上蓋子，小火慢煎至兩面都上色。（重點在加蓋小火慢煎）



步驟 2：煎好的吐司單面上塗上美乃滋，上面舖上肉鬆，再淋上少許美乃滋。另一片吐司的單面也塗上美乃滋，撒一點胡椒（可省）然後夾起。





步驟 3：這就是美味的台式法國吐司。





步驟 4：美味的五星級法國吐司早餐

