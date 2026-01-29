「最美孕婦」愛雅卸貨倒數遭攻擊硬起來提告！寶寶壓迫膀胱晚上頻尿：忘記一覺到天亮的感覺

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「最美孕婦」愛雅懷孕進入倒數卸貨階段，日前與老公萬先生甜蜜同框，夫妻倆決定拍攝孕婦寫真為這珍貴的過程留下美好紀念。而近期愛雅肚子越來越大壓迫膀胱，導致晚上頻尿，她許願：「已經快忘記一覺到天亮是什麼感覺了。如果可以，希望生產前能好好睡一覺，睡飽再去待產。」

愛雅拍攝超辣的孕婦寫真。（圖／愛雅辣呦提供）

拍攝孕婦寫真的過程中，愛雅老公萬先生對於鏡頭相對陌生，透過熟悉的朋友掌鏡，讓他可以很放鬆地投入拍攝，愛雅形容：「整個過程很自然、和諧，更能呈現最好最真實狀態的老公，當他自在，我跟肚子裡的兒子更能放心發揮。」談到拍攝孕婦寫真與過往經驗有什麼不同，愛雅坦言：「當天其實最擔心的是體力，加上細跟高跟鞋已經八個月沒穿，怕自己撐不住，還好只穿了一套拍攝。」更笑說：「很慶幸自己一直有維持瑜珈習慣，拍攝時能呈現孕期肌肉線條的美感，畫面完全符合我腦海中率性、自然的想像。」

廣告 廣告

愛雅分享孕婦寫真與之前拍攝的寫真有什麼不同。（圖／愛雅辣呦提供）

日前愛雅決定報警提告網友的惡言攻擊，她有感表示：「媽媽不是超人，我不會假裝自己有多樂觀，也不會刻意放大事件的戲劇性。」自認成為母親之後，很清楚地知道自己多了一種必須存在的能力——保護。她強調：「孩子不是我們的軟肋，他們是盔甲，讓我們在該站出來的時候，毫不退縮。」面對看不見的網路霸凌，她選擇正面對決：「我們不能再選擇姑息。我們只能成為自己與孩子的守護者。母親因為有了孩子而更柔軟，也因為有了孩子而更堅固。」因此她呼籲大家：「當惡意越界時，站出來不是情緒化，而是對下一代的責任。希望讓善良不再只是沉默的大多數，而是被看見、被保護的力量。」

愛雅對惡意攻擊的網友提告。（圖／愛雅辣呦提供）

更多FTNN新聞網報導

網友惡咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅親赴警局提告：身為母親無法視若無睹

「最美孕婦」愛雅卸貨倒數！被寶寶頂到肋溫柔喊話 盼成為冷靜媽媽

「最美孕婦」愛雅懷孕6個月解放身心！陪尪參賽當啦啦隊 體力好到嚇壞同行友人

