「最美孕婦」愛雅卸貨倒數！被寶寶頂到肋溫柔喊話 盼成為冷靜媽媽

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「最美孕婦」愛雅目前懷孕邁入第8個月，與肚中的寶寶的胎動也更加頻繁，她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果滿有用的。

愛雅做瑜伽調劑身心。（圖／愛雅辣喲提供）

目前愛雅也開始超前部署，老公萬先生著手在家中佈置嬰兒床，她則顯得平穩：「其實都是老公在準備，我非常冷靜，也完全沒有自己購入任何關於小孩的東西，自從知道是懷男孩後，我就非常非常淡定，因為我希望成為一個冷靜的母親，養成一個有責任感、不是媽寶的孩子。」為了生產做準備，愛雅這半年以來開始練瑜伽調劑身心，她認為非常有幫助：「因為很多媽媽學姐都跟我說恥骨痛非常惱人，但我到目前還沒有痛，也希望孕後期的我，不會碰到恥骨痛大魔王。至於生產方式還在討論，笑說因為寶寶頭有點太大，還沒有決定要用什麼方式，先順其自然看看。

廣告 廣告

愛雅依舊敬業上班。（圖／愛雅辣喲提供）

冬季來臨進入吃火鍋的旺季 ，副業麻辣鍋品牌業績飆升，愛雅表示今年業績持平，有達成心裡的目標，希望明年可以再創佳績。懷孕中的她，允諾依舊工作擺第一，會繼續上班陪伴員工包貨出貨直到生產，她笑說：「祝福收到貨的客戶們，都能好運到！」

更多FTNN新聞網報導

「最美孕婦」愛雅懷孕6個月解放身心！陪尪參賽當啦啦隊 體力好到嚇壞同行友人

網紅CEO突辦性別趴！揭「愛的結晶」模樣 爆愛雅生子過給他

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」！2年沒拿到錢 打官司討666萬

