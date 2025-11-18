「最美富士山超商景」被褻瀆！外國客跳車頂上空裸舞，日網友崩潰。圖／翻自@ajimoto

日本「LAWSON便利商店河口湖站前店」因為能和富士山同框，因此成為觀光客熱門打卡地之一，也被封為是富士山「最美絕景之一」。不過近日有外國觀光客出現「迷惑行為」，讓日本網友崩潰。

相信是一名泰國男子，到富士山腳下的LAWSON便利商店，在現場跳上一輛車的車頂，更在現場上空裸舞，舞姿的挑逗性強烈。雖然現場吸引大批外國遊客圍觀拍攝，但讓日本網友相當崩潰，就有日本網友直呼：「只會製造迷惑行為的外國觀光客，真的不要再來！」、「富士山被搞成這樣，富士山都不富士山了。」、「泰國雖然親日，但日本人被迫忍受這樣的行為，真是悲哀。」

一名泰國人在富士山LAWSON超商前跳上空裸舞。圖／翻自@ajimoto

引來其他外國客圍觀拍攝。圖／翻自@ajimoto

不過也有網友發現，這段影片目前已在泰國網友間瘋傳，但大多數的泰國網友也不想幫這位「同胞」說話，紛紛責難他：「還是不要到國外丟人現眼。」、「這是一種國家的恥辱。」另外還有泰國網友稱，或許這種行為在泰國「沒什麼」，但在保守的日本文化中，是一種相當失禮的行為。

由於近期有許多外國觀光客湧入日本，因此開始有不少日本人抱怨，外國客太多，反而造成日本本地人的負擔。例如噪音問題、垃圾隨地丟，以及文化差異帶來的衝擊，像是日本人不喜歡把大型行李帶上列車，也不會把大行李擺放在座位上的行李架，但歐美客就習慣把大行李直接放在座位上行李架，另外也有亞洲客利用大行李佔位，這些對日本人來說，都是「迷惑行為」。



