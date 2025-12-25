最美山林燈節開展! 台南龍崎人潮爆棚、寒風也擋不住
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南「龍崎光節．空山祭」今天傍晚起正式開展，14組國內、外專業藝術團隊的創作絢麗亮相，雖然入夜後氣溫驟降，仍擋不住民眾熱情，寒風中人潮持續湧入，現場大排長龍。
該活動被網友譽為「全台最美山林燈節」，邁入第7屆，今天是耶誕節，又適逢行憲紀念日放假，雖然遇到入冬來的最強冷空氣，但連同預購票，市府文化局估計有4千人進場，一樣很熱門，策展團隊也提供小提燈，為夜遊增添浪漫。
空山祭揭幕後，將持續至明年3月1日，今年首辦週一至週三休展，農曆除夕也不開放，市府文化局籲請民眾注意時間，以免撲空，也歡迎各界共襄盛舉，來段兼具感知與詩意的奇幻旅程，感受藝術創作在白堊地景上的獨特魅力。
今年以「山林呼喚」為策展主題，邀集台、日、印尼、馬來西亞等國內、外藝術家打造14組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品，精彩呈現。
活動同樣在虎形山公園舉行，展覽動線順應地勢高低起伏鋪陳，作品分布於入口、河谷、步道與觀景台之間，透過光影與聲音彼此串聯，奏出一曲由微入盛的森林樂章。
文化局提到，今年強調科技與自然的共生關係，讓光色在林間擴散，聲音像季節脈動般貼近參觀者，讓人在行走之中，如同與大地一起甦醒。
今年也加強藝術的深耕，並全面升級沉浸式體驗，從大型雕塑、AI生成的創作，到結合地質與聲景的互動裝置，引導民眾以多重感官理解龍崎從遠古海洋至現在山林的演化歷程。
年度主燈《山林呼喚》以大型數位光影構築，如同現場守護者，是展覽的視覺核心；步道也同步優化，結合低光害設計與在地聲景，打造最適合冬季夜行的散步體驗。
更多自由時報報導
高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里
平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝
2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名
交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 167
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 1 天前 ・ 30
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 31
柯文哲麻煩大了！稱政治迫害「脫序行為連環爆」檢求刑28年半
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲京華城弊案纏身，昨（24）日全案辯論終結，一審將於明（2026）年3月26日宣判。檢方指出，柯文哲犯後態度不佳，當庭以不當言語辱罵檢察官、丟擲物品，還在社群平台張貼文章及圖卡，試圖扭曲審判過程、證人證詞等，建請法院判處28年6月。民視 ・ 7 小時前 ・ 168
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
男星現身北車！聖歌祝福余家昶「哭成一片淚海」北捷曝悼念牆將做1改變
北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼。23日晚間，藝人夫妻宋達民、洪百榕現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。今（24）日兩人也透過粉絲專頁發文，說明前一晚現身緣由。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
37歲老闆頸部遭砍 前員工逃亡近兩小時落網｜#鏡新聞
台中豐南街今天(12/24)上午九點多驚傳砍人命案！一名25歲張姓男子疑似與37歲的前雇主有糾紛，竟然持刀回來報復，砍傷前雇主的頸部後逃逸。警方展開追緝，大約兩個小時後在神岡將嫌犯逮捕歸案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
國中生割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人
2023年聖誕節當天，在新北市發生楊姓國中生慘遭郭姓少年持彈簧刀割喉身亡的命案，郭嫌跟林姓乾妹都被收押，昨（23日）二審宣判震驚社會，高等法院昨（23日）二審宣判，2人各被判12年、11年，死者的父母對判決相當不滿，楊姓國中生的父親更爆料，案發當天「秘密證人」曾被郭嫌恐嚇嗆：「等我出去你就知道」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
修杰楷捲閃兵遭起訴2年8月 平安夜露面笑了
修杰楷捲閃兵遭起訴2年8月 平安夜露面笑了EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 6
元旦新制一次看！衛福部加發弱勢生活補助 國保生一胎可領10萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 元旦新制來了！衛福部明年1月1日起，有多項攸關民眾生活補助及就醫花費的新制要上路，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最高新台幣1000元；擴大長照給付對象；國民年金保險被保險人，每生一胎可以請領10萬元；新冠疫苗擴大全民接種等。【CNEWS匯流新聞網】整理如下： 一、韌性特別條例-低收入戶及中低收入戶加發生活...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
嚇死！吃火鍋遭4煞闖入 一男遭狂砍四肢險斷｜#鏡新聞
新北永和保福路上的一間麻辣火鍋店，在本週一（12/22）晚間9點多，突然闖進4名手持刀棍的兇神惡煞，朝其中一名用餐顧客揮刀攻擊，造成被害人四肢多處遭嚴重砍傷，送醫急救幸好保住一命。警方獲報後立刻以車追人，成功在24小時內，逮捕4名凶嫌及教唆主嫌。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
砍人後墜樓亡…張文平板藏「殺戮計畫」超縝密！「疑模仿這1人」超毛
社會中心／巫旻璇報導北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨一帶，昨（19日）晚間驚傳重大暴力事件。27歲男子張文接連在多處投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。張文最終在警方包圍下墜樓身亡，整起事件震撼社會，也引發民眾恐慌。警方調查指出，嫌犯並非一時衝動，而是自當天下午近4時起，便陸續展開一連串縱火與攻擊行動，整體犯案時間橫跨超過3小時。民視 ・ 1 天前 ・ 3
衛福部元旦新制 加發弱勢補助、擴大長照給付對象
（中央社記者沈佩瑤台北24日電）衛福部今天公布多項元旦惠民新制，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最多新台幣1000元、擴大長照給付對象、強化獨居老人關懷服務、COVID-19疫苗全民接種等。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南老字號銀樓"港口王"勾結詐團! 洗錢逾9億手法曝光
社會中心／綜合報導台南一間老字號銀樓「港口王」，竟然跟詐騙集團合作洗錢！柬埔寨詐欺機房指示成員，以贓款向銀樓購買超過200公斤的黃金條塊，再將黃金鎔進「鉛錫合金」中，寄到柬埔寨，洗錢超過9億元。北檢依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴銀樓老闆等7人，求刑10到20年不等徒刑。刑事局員警vs.李姓嫌犯：「你剛去哪裡拿的，老實講這都調得到，我剛去安定那裡。」黑色袋子裡12條金塊，總價值高達5千多萬台幣，還來不及走私，就被刑警查扣，但這還只是冰山一角。警方調查，詐騙集團從銀樓內，陸續拿走200公斤，將近9億多元的黃金，再從台灣空運，走私到柬埔寨，但黃金這麼顯眼，是怎麼躲過層層關卡？詐團一騙到被害人的錢後，就會立刻兌換成黃金，再由銀樓鍍上鉛錫合金，將金塊包覆起來，偽裝成出口「門檔」，躲避機場X光機檢驗，只要把外層的鉛錫合金溶解掉，裡頭就是金塊。台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）電信偵查大隊副大隊長張瑋倫：「柬埔寨端他們再派其他的人員，出面來收貨那再把這個黃金熔出來，去兌換現金。」和詐騙集團合作的銀樓，是台南市區一間老字號的店家〝港口王〞，也被業界公認是南部最大的黃金盤商，如今被爆出和詐騙掛勾，業者喊冤，港口王屬於共用商標的電商平台，也發出聲明電商和實體銀樓是兩間不同的公司，此次涉案和電商品牌無關。南部其他銀樓業者：「消費者要買條塊，我們就直接跟他（港口王）訂，港口王他的口碑算是都很正派在經營，非常的意外。」台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）身為黃金南霸天的港口王，成了詐騙集團的共犯，涉嫌幫助走私近9億元的黃金，和詐團掛勾，如今事業體想要做切割，但恐怕老字號的招牌，已經和詐騙畫上等號。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光 更多民視新聞報導小草恐嚇司法官「命債命還」 求和解遭柯文哲案檢察官拒絕最新／台中女警揚言「在盧秀燕腦門開3槍」 法官裁定收押男網友社群上嗆「何不等跨年開車撞人」 遭逮聲押民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中豐原驚傳持刀傷人案！男遭砍傷左頸無生命跡象…凶嫌神岡落網
台中豐原區發生持刀傷人凶案，今日（24日）早上9時許，一名37歲陳姓男子在豐南街民宅遭熟人持刀砍殺，左頸部中刀，當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救。警方調查，凶嫌是一名25歲張姓男子，與陳男有恩怨，張男犯案後逃逸，於中午11時在神岡區落網，詳細案發原因仍有待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 182
2025全台聖誕節活動市集總整理 六福村耶誕變裝免費玩、劍湖山變裝100元、新北耶誕城、華泰名品城...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 4
韓國瑜「行憲紀念日」震撼發聲：立院將恪守憲政精神
立法院今年通過《紀念日及節日實施條例》，今日是行憲紀念日首次恢復放假。對此，立法院長韓國瑜今在其社群平台發文表示，除緬懷先賢創建中華民國外，立法院會承繼履行對憲法的承諾，將持續恪守憲政精神。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
年末玩台東別只跑三仙台！跨年來這看美景、泡金湯、迎曙光，還可遇張惠妹唱歌
年末假期想來趟不一樣的跨年旅行，台東絕對值得放進清單。從高空草原美景、天后張惠妹壓軸的跨年晚會、星光下的黃金溫泉，再到隔日的太平洋第一道曙光，耶誕到跨年的台東，不只擁有濃厚過節氣氛，更充滿全新的療癒能量。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年
即時中心／高睿鴻報導國民黨立委鄭天財近期官司纏身，遭控涉嫌向業者收賄、並且為其提供「服務」。據悉，檢方指控，他竟讓業者掛名辦公室特助，以協助涉嫌施壓行政機關；意即，以國會辦公室名義，先後為業者找過財政補、內政部、金管會、台電、台水等單位來開會。以此方式，鄭天財遭控，暗中向請託幫忙的建商、報關行等業者索賄，前後至少9次、匯款711萬起跳；因此北檢今（24）依貪污罪，對鄭天財求刑10年以上。檢方指控，鄭天財從2020年12月起，在張騰龍等人的牽線下，陸續與涉案業者認識；而這些業者，竟以贊助鄭天財參與原住民豐年祭、以及各種活動為名義，以交付現金或轉帳給張騰龍的方式，定期支付1至10萬不等的賄款。藉由這樣的付款方式，包裝索賄及收賄的供養關係；而行賄者則能受到「立委鄭天財國會辦公室特助」的名義掩護，推展業務更為方便、還能透過鄭的關係接觸到行政機關，得以與後者協調事務。據悉，此案之所以曝光，其實源自於檢方於2023年發現，內政部營建署道路工程組的前組長張之明，於任內涉嫌充當張騰龍的白手套；張的涉嫌收賄金額更是令人驚訝，光是前瞻基礎建設廠商陳登來等人，可能就賄賂他超過7567萬、甚至幫忙買車、給情婦，情節相當誇張。於是，檢方當時先依貪污及收賄等罪，起訴張之明、張騰龍、陳登來等人。國民黨立委鄭天財。（圖／民視新聞）不過，檢方之後繼續順藤摸瓜，從張之明案的扣押證物中發現，張騰龍也曾幫多家綠能產業廠商牽線鄭天財、掛名為後者特助；而鄭天財不僅提供掩護，甚至還可協助找行政機關，前來與業者開協調會。綜上所述，檢方判定鄭天財、張騰龍涉犯收賄、洗錢等罪，因此提起公訴。檢方指控鄭天財至少收賄711萬、張騰龍13萬元，均聲請法院依法沒收犯罪所得。至於涉嫌行賄的業者，包括江男等8人，則都獲得緩起訴處分、期間共2年，但得償還公庫70至200萬元；有1名林姓被告因已身亡，獲得不起訴處分。值得一提的是，檢方另也批評，鄭天財接受各廠商供養長達3、4年，金額逾700萬；並且，他提供的「服務」可說是包山包海，收錢之後，對廠商提出的要求，基本上「照單全收」，時常第一時間提供職務上的協助。檢方砲轟，鄭已擔任4屆立法委員，行為卻對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處應有期徒刑10年以上之刑，並期能以此「匡正國法」。原文出處：快新聞／藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年 更多民視新聞報導張文筆電「BitLock加密」網驚：死無對證！要破解恐怕得等到宇宙毀滅租客快看！內政部修法納不良房東罰則 「這些」合法權益別忘記追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸1句民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
退休校長變媽祖婆 89歲林陳春子陪長者活躍老化
（中央社記者陳婕翎台北23日電）今年89歲林陳春子是社區照顧關懷據點理事長，是居民口中的「媽祖婆」，過去擔任校長的她，退休後投入社區，將教育家精神落實在社區據點，帶長者打出「活躍老化」精彩下半場。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話