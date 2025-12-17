最美年輕嬤！戲說一姐陳小菁「有9個孫子」 過年紅包包超過50萬

記者趙浩雲／台北報導

璟宣與陳小菁演出雙胞胎姐妹。（圖／記者趙于瑩攝影）

三立八點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場，劇情火線全面升級，將與趙家掌權者江國賓正面交鋒。葉家以政治背景起家，表面風光、內裡暗潮洶湧，家族成員陣容堅強，包括林秀玲、張銘杰、璟宣、沈世朋與陳小菁，強勢攪動原有權力版圖。

由林秀玲飾演的葉家女主人，外表優雅從容，實則手段凌厲、擅於操控人心，她的每一步布局，牽動著雙胞胎姊妹陳小菁與璟宣的命運走向，也讓一場橫跨 26 年的家族恩怨逐漸浮出水面。隨著葉家勢力全面展開，復仇對決正式引爆，塵封多年的祕密即將被一一揭開，為《百味人生》掀起全新高潮。

今（17日）三位新角色登場出席記者會，陳小菁在劇中原先只賣杏仁茶，又有一位女兒賴郁庭，現在戲份也加重，劇中，陳小菁與璟宣飾演一對命運糾纏的雙胞胎姊妹，兩人都愛上沈世朋飾演的角色，情感線錯綜複雜。過去常被封為「小三專業戶」的兩人，這回角色設定更具層次，從癡情到對立，關係一路翻轉，最終由璟宣角色成為關鍵推動者，牽動劇情走向。陳小菁也透露，自己相當期待角色「秋香」的逆襲發展，希望這次能從善良出發，必要時黑化硬起來，「如果要打架也不怕，該衝就衝！」她也笑談與璟宣飾演雙胞胎卻有明顯身高差，沈世朋甚至開玩笑虧：「她們是雙胞胎，但身高差很多，陳小菁好像被截肢過。」

璟宣則是睽違三年再度回歸台八演出，坦言最要適應的是拍戲節奏，「這幾年都在當媽媽，早睡早起，現在作息要全部重來。」她也笑說希望這次角色不要「一直發聖光」，因為那樣就得不停哭。這次與過去刁鑽的小三角色不同，這回她詮釋外表溫柔、內心複雜的角色，更加內斂、不再一味發狠，也讓她直呼演起來相當過癮。而林秀玲在上一檔《願望》中飾演科技女魔頭，這一檔則變身為惡婆婆，沈世朋是她的兒子，面對陳小菁和璟宣，她笑說：「是我的真假媳婦。」而劇中岳虹和丁國琳已經是惡婆婆化身，林秀玲說不怕，因為她表現的是心機型，壞不一樣。而三人也是第一次同台飆戲。

陳小菁已經有九個孫子。（圖／記者趙于瑩攝影）

記者會中三人也大談媽媽經，早婚的璟宣三年未接大量工作，也是為了二個小孩，目前也都是青春期，而林秀玲小孩也17歲了，他說：「我可以放手了，不需要太多照顧。」她舉例像要幫兒子買衣服，但兒子也會挑，認為眼光不同，她描述自己現在就像孤獨老人，因為兒子平時住校，她一人在家就只有貓陪伴。璟宣笑說兒子現在還會跟她聊學校生活，分享女生和渣男一起的話題，好在穿著上他們不挑剔，媽媽買甚麼都穿。

林秀玲開始對17歲的兒子放手。（圖／記者趙于瑩攝影）

而陳小菁國二女兒個性跟她一樣大辣辣像男生，由於她現實生活她已經當阿嬤，但平時都不准這樣叫她，「要叫我大美女。」陳小菁笑說：「第九個孫子都要出生了。」話一出讓林秀玲瞪大眼睛，問說：「妳當阿嬤了？」她表示現在有九個孫子，一年紅包大概會包超過五十萬元，但她表示「我不喜歡帶孩子，不能交給我，我愛好自由，戲越多越開心！」雖然已經是阿嬤，但她笑說「我想不承認，要叫我大美女！」

而璟宣在未拍戲之餘考了皮拉提斯及香氛證照，現在教皮拉提斯很開心，而她個人身材也保持非常好，但她還是很羨慕陳小菁的小臉。璟宣表示目前有男友，但已經表明以不會結婚為前提交往，三位女星笑說：「以後可以一起聊兒女經了。」

