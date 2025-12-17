最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙胞胎姊妹陳小菁與璟宣的命運走向。而今（17）日3位演員也出席記者會。

陳小菁（左起）、林秀玲、璟宣今（17）日出席《百味人生》記者會。（圖／三立提供）

陳小菁透露，自己相當期待角色「秋香」的逆襲發展，希望這次能從善良出發，必要時黑化硬起來，「如果要打架也不怕，該衝就衝！」她也笑談與璟宣飾演雙胞胎卻有明顯身高差，沈世朋甚至開玩笑虧，「她們是雙胞胎，但身高差很多，陳小菁好像被截肢過。」而睽違3年再度回歸台八演出的璟宣則坦言，最要適應的是拍戲節奏，「這幾年都在當媽媽，早睡早起，現在作息要全部重來。」這回她詮釋外表溫柔、內心複雜的角色，更加內斂、不再一味發狠，也讓她直呼演起來相當過癮。而林秀玲在上一檔《願望》中飾演科技女魔頭，這一檔則變身為惡婆婆，面對陳小菁和璟宣，她笑說：「是我的真假媳婦。」由於劇中岳虹和丁國琳已經是惡婆婆化身，林秀玲則表示不怕，因為她表現的是心機型，壞不一樣。

此外，談到感情方面，璟宣坦言目前有男友，但已表明以不會結婚為前提交往。接著，記者會中3人開始大談媽媽經，早婚的璟宣3年未接大量工作，也是為了2個小孩，目前也都是青春期，而林秀玲小孩也17歲了，他說：「我可以放手了，不需要太多照顧。」

至於陳小菁2011年嫁給大12歲彰化大老闆林佐岳，婚後生下1女，女兒目前就讀國中，而在此之前老公與前妻有3個女兒，其中一位為網紅「饅頭媽」，因此家中孫子輩的小孩有9個，但陳小菁說自己無法接受被叫阿嬤所以平時都要求，「要叫我大美女。」而此話一出，讓林秀玲嚇壞，瞪大眼睛直問：「妳當阿嬤了？」她才解釋是現成的。





