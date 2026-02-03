最美捷克童書亮相 預告2027任台北書展主題國

2026台北國際書展今天(3日)盛大登場，捷克國家館也在現場展出近10年60本最美童書作品。「捷克中心台北」(Czech Centre Taipei)更當場宣布捷克將成為2027台北國際書展主題國。

隨著「捷克中心台北」成立，捷克今年第二度以國家館名義參展台北國際書展，並在首日舉辦開幕記者會，介紹多位重量級作家。

今年捷克國家館由奈斯波羅娃(Jitka Nesporova)擔任策展人，針對台灣市場口味，以「童書遊樂園」為策展概念，呈現捷克近10年精選的60本最美童書。

台北國際書展捷克國家館針對台灣市場口味，以「童書遊樂園」為策展概念，呈現捷克近十年精選的60本最美童書。(江昭倫 攝)

奈斯波羅娃指出，捷克人口雖然只有1,100萬，但每年出版量達1.5萬本，其中童書與青少年讀物就占10％，可說是捷克文化的驕傲。此次挑選的兒童文學書單涵蓋社會意識與哲學思考的圖像小說，希望讓台灣讀者感受捷克兒童出版的多元光譜與魅力。另一方面，展區內也重現去年在國立台灣文學館呈現的「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」精彩內容，並規劃多場講座與工作坊。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格(David Steinke)表示，捷克文學除了台灣讀者熟悉的卡夫卡(Franz Kafka)、米蘭‧昆德拉(Milan Kundera)與其作品外，也希望呈現許多捷克文學的現在與未來。今年特別以兒童文學為主題，希望鑑往知來，將捷克文學傳承給下一代。

「捷克中心台北」主任馬凱棠(Markéta Záhumenská)則在現場搶先宣布喜訊。她說：『(原音)捷克這個中心希望能繼續深化對台北國際書展的參與，因此我很榮幸在這裡宣布，捷克將成為明年書展的主題國。』

台北書展基金會董事長郝明義也對捷克擔任明年台北國際書展主題國表達歡迎，更期待屆時有一場豐富的主題國內容呈現。

出席捷克國家館開幕式的國立台灣文學館館長陳瑩芳則表示，台灣文學館與「捷克中心台北」有良好交流，包括去年在台灣文學館策劃深度捷克文學展，增進雙方理解；她也很開心邀請捷克作家到台灣文學館台北國際書展攤位分享，更期待未來有更多深度文學交流，攜手前進。(編輯：許嘉芫)