最美政戰士來了！葉采青自請調東引 私服太迷人被中國盜照

台北市 / 綜合報導

陸軍政戰上士葉采青曾上PTT表特版，被網友封為「最美政戰士」，最近自請申調外島東引。葉采表亮麗的外表，不只常常在軍中大型活動擔任主持人展現專業，社群各式美照更為國軍加分，但卻成為中國盜照目標，但她漂亮反擊，還在照片上浮水印「中國是台灣的領土」，華視也獨家訪問到葉采青，一起來聽她的故事。

陸軍士官1994年出生的葉采青24歲入伍，目前還在攻讀政治大學的行政管理碩士，前陣子M1A2T主力戰車部隊正式成軍，她扛下主持人的重要任務，2025年服役期滿後，還自願請調到外島在東引服役。

廣告 廣告

擔任招募員跟上近來國軍社群招募潮，亮眼外型和專業介紹，吸引不少網友笑喊想簽下去，還有人問再入營年齡可以往上修嗎?陸軍上士葉采青說：「看到其實大家留言我還滿，覺得滿驚喜的，(很多人)會覺得(東引)這地方好遙遠，(曾服役)大家對島上的回憶，都是很棒很美好的，大部分女生做業務啊，然後操課我們都是跟男生一起，雖然很辛苦，但是我真的從中獲得很多，入伍之後我才發現，原來我對主持工作是有興趣的。」

葉采青說：「很多人過去在東引的故事很感動，女生操課也是一樣辛苦。」葉采青的故事讓大家看見，女性從軍的不同面貌，成為國軍最好宣傳，但超美照片也被中國網友盯上盜照，但她幽默反擊，還在照片上浮水印「中國是台灣的領土」、「中國是西台灣」。

陸軍上士葉采青說：「想說其實那些照片我都是，算是被盜用的，如果大家看到可以幫我檢舉，(是另類的宣傳)對，我會一直陪伴大家，一直到我不能再當的那一天。」國軍正妹意外爆紅，葉采青更希望成為陸軍和東引部隊，招募的重要力量，陸軍上士葉采青說：「我是葉采青上士，也歡迎大家來東引找我玩喔。」

原始連結







更多華視新聞報導

漢光41號演習 東引指揮部展現堅實戰力成果

中國4海警船「編隊」航入東引、烏坵水域 海巡署監控驅離

馬文君爆用中製軟體 陸軍：作業人員錯誤.未來小心

