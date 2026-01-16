最美政戰士告別台灣本島 甜喊將調派到「這地」！自曝選對象標準

生活中心／李紹宏報導

過去因外型亮麗多次登上PTT表特版、被封為「最美政戰士」的陸軍政戰上士葉采青，近日在社群平台宣布，已於服役期滿後自願請調至外島東引。她從本島精華單位走向「國之北疆」，除了希望挑戰自我、守護家園，也期盼透過親身外島經歷，為國軍人才招募注入更具說服力的柔性力量。

最美政戰士葉采青自請調派到東引島。（圖／翻攝自IG @eunice830220）

葉采青在Threads分享，東引擁有療癒的海景與獨特的島嶼生活，讓她十分享受。身為招募員，她直率揭露外島服役的實質誘因，指出前往東引任職每月可領取高達12000元的外島加給。她也大方解惑，招募成功與在部隊完成任務一樣，都會獲得相應獎點。她希望能藉由自己的視角，帶領大眾認識這座美麗的小島，並邀請有志青年加入國軍各類班隊。

廣告 廣告

針對未來的軍旅規劃，葉采青坦言自己入伍初衷是追求穩定工作以孝順家人，並計畫在服役期間完成碩士學位。她透露，現階段並無晉升尉官的打算，想以「士官」身份繼續扎根。

此外，對於粉絲好奇的感情生活，她幽默自曝是「制服控」，由於軍旅生活具備長距離與任務特殊性，因此更傾向於在軍中尋找志同道合的另一半，展現出真誠的一面。

葉采青笑容甜美，曾登上PTT表特版。（圖／翻攝自IG @eunice830220）

對此，網友嗨翻，「我就問我可以過去當你同事嗎？國軍連級單位資歷完整，中士士官長退伍」、「東引多了一朵花，替被守護的國民謝謝妳」、「我也曾服役於東引，當年外島加給才900元。反共救國軍」、「好漂亮的軍官小姐姐，我要去台灣參軍，給個機會哈哈哈」。

更多三立新聞網報導

館長嗆降關稅是「民進黨自嗨」！網狠酸：比在中國賣貨被退好

尾牙最爛獎大賽開跑！他興奮抽中「520紅包」 打開後看傻眼

達成共識！台美關稅確定「15％不疊加」 AIT發文力讚：具歷史意義

嚇壞！香港屯門商場驚傳男持刀亂竄 警「急開2槍」傷重亡

