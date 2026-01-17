最美政戰士離開台灣本島調派「這1地」！她甜曝男友條件

政治中心／楊佩怡報導

曾因甜美笑容、加上神似日本女星「田中千繪」的外型，還登上PTT的表特版的國軍正妹葉采青，近日在社群上宣布，「去年服役期滿自願請調到外島，目前在東引服役」，並藉此機會招募更多有志青年一起守護國家，同時也歡迎網友們到東引遊玩。貼文曝光後，不少網友全都被她的美貌給吸住，紛紛嗨喊：「我可以過去當你同事嗎？」。





葉采青擁有甜美笑容，更有神似日本女星「田中千繪」的外型，被外界封為「最美政戰士」。（圖/翻攝自Threads＠eunice830220）

被外界封為「最美政戰士」的葉采青，日前在Threads上發文表示，「大家好，我是陸軍招募員葉采青上士，去（2025）年服役期滿自願請調到外島，目前在東引服役」。她說道，東引島是一個很漂亮的地方，站在島上看著一整片海真的很療癒，「以後我也會常常在脆上跟大家分享小島生活，希望大家能藉由我的視角一起認識這座又美又有意義的小島」。

葉采青私下的模樣溫柔婉約，吸引不少粉絲追隨。（圖/翻攝自IG＠eunice830220）

此外，她藉此機會向網友們表示，如果有想瞭解國軍各班隊的相關福利待遇，都可以找她詢問。並感謝大家支持國軍，「希望能藉由招募找到更多有志青年一起守護我們的家，也歡迎大家來東引島玩」，葉采青也補充表示，到東引服役還有額外的1萬2000元加給。貼文曝光後，引來大批網友嗨喊「加油啊啊啊啊！恭喜升官」、「我也要去小島找妳～」、「東引多了一朵花，替被守護的國民謝謝妳」、「國軍招募越來越兇狠，美人計一直用我準備好追蹤了」、「我可以過去當你同事嗎？」。

葉采青自爆是制服控，希望未來能在軍中找到真命天子。（圖/翻攝自IG＠eunice830220）

針對未來的軍旅規劃，根據《三立新聞網》報導，葉采青指出當初決定投身軍旅是為了擁有一份穩定的收入來回饋父母，並打算利用服役的時間修讀碩士。在職涯發展上，她現階段並無晉升尉官的打算，而是想以「士官」身份繼續扎根。對於感情方面，葉采青大方笑稱自己是「制服控」，考量到自己軍人工作的特殊性與遠距離限制，她更傾向能在軍中遇見懂她、且志趣相投的伴侶。





原文出處：「最美政戰士」宣布離開台灣本島…調派這1地！她自爆是「制服控」理想型曝光

