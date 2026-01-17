最美政戰士「主動調外島」到東引服役！自曝是制服控：都跟軍人交往

（記者洪承恩／綜合報導）被稱為「最美政戰士」的陸軍士官葉采青，因亮眼外型、穩健主持及活躍於社群而受到高度關注。她近期證實已自願調往外島，目前在「國之北疆」東引指揮部服役，不僅展現挑戰自我的決心，也希望藉由自身經驗，讓更多青年了解軍旅生活與國軍福利。她在社群分享外島生活點滴，並強調東引風景優美、加給誘人，吸引大量網友討論。

葉采青原本隸屬陸軍第六軍團關渡地區指揮部，曾多次主持莒光日節目，去年在M1A2T戰車成軍典禮擔任主持人時因亮眼表現爆紅，被封為「國軍田中千繪」、「莒光日女神」。她在IG與Threads擁有上萬粉絲，常分享軍旅工作、招募心得與日常生活。去年底服役期滿後，她主動申請調往外島，今年正式派任東引服役，並已從中士晉任上士。

圖／葉采青因為亮麗的外型爆紅，因此被網友封為「最美政戰士」。（翻攝葉采青IG）

她在社群貼文中形容東引風景療癒，站在島上望向整片海景相當舒壓，也不忘宣傳軍中福利，提到到東引服役每月可額外領取1萬2千元的外島加給，並鼓勵想了解不同班隊福利待遇的民眾向她詢問。她表示，未來會持續分享外島生活，希望讓更多人看見軍旅的不同面貌。

除了軍旅內容，葉采青也時常與粉絲互動，包含回應感情相關的提問。有網友問她當兵如何認識另一半、如何克服遠距離，她坦言自己是「制服控」，喜歡穿制服的男生，加上不想面對遠距離問題，因此大多選擇與軍中認識的人交往。她也提到招募若成功會有獎點，與部隊記功的規則類似。

她在外島的生活並非全是浪漫海景，也遇過訓練中的糗事。她分享雨中射擊時，因地上都是泥水且眼鏡起霧，訓練結束後全身泥濘，讓學長忍不住虧她「怎麼打個靶也那麼開心」。她也提到，外島服役一直是個人規劃的一部分，不是臨時起意，更表示自己沒有打算升尉官，想以士官身分穩定發展，並計畫存錢、進修碩士。

葉采青的外島新生活引起許多網友回應，不少人留言支持她的挑戰，也有人被她的分享「推坑」，表示看完後更想加入國軍或一探東引風景。她的熱度也再次證明，軍中不乏人才，而她以行動與專業展現出新一代女性官兵的魅力。

