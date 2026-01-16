「最美政戰士」撞臉田中千繪爆紅！羞認是制服控 擇偶條件曝光了

被封為「最美政戰士」的陸軍政戰士官葉采青，因外型亮麗與流利口條，在國軍活動上一炮而紅。（翻攝自IG＠eunice830220）

被封為「最美政戰士」的陸軍政戰士官葉采青，因外型亮麗與流利口條，在國軍活動上一炮而紅，而身為國軍人才招募團隊的成員之一的她，以行動證明自己，自願請調外島，並分發到「國之北疆」的東引指揮部。

葉采青經常在社群分享國軍人才招募的心得，以及軍中服役日常點滴，而近日在Threads貼出一篇自我介紹文，透露去年底服役期滿後，已主動申請調往外島，目前在東引服役，形容東引「是一個很漂亮的地方，站在島上看著一整片海真的很療癒。」

葉采青文中也不忘招募，大呼若有想瞭解國軍各班隊的相關福利待遇，都可以找她諮詢，感謝大家支持國軍，讓更多的有志青年一起守護國家。文末還特別補充一句「來東引服役還有額外的12000加給哦！」

另外，葉采青也在IG開問答限動，吸引不少網友問「當兵都怎麼認識另一半？要克服任務、遠距等等太多因素」；葉采青也大方回答「所以為了避免這種狀況，我都選軍中的人交往」，並透露「加上我制服控，我喜歡穿制服的男生。」至於「招募有什麼獎勵嗎？」問題，葉采青則表示，「如果有順利招募到人的話會有獎點，跟在部隊完成任務會被記獎點是一樣的。」

事實上，葉采青原在陸軍第六軍團關渡地區指揮部擔任政戰士，曾多次主持國軍莒光日節目，外型亮麗的她，身受大票粉絲喜愛，氣質外型神似藝人田中千繪，被稱為「國軍田中千繪」「莒光日女神」。

