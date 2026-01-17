「最美政戰士」自曝是制服控 葉采青私服照美到令人不可逼視

〔記者羅添斌／台北報導〕有著「最美政戰士」稱號的陸軍政戰上士葉采青，日前在個人IG及Threads上自曝自願調往外島服役，並且分發到「國之北疆」的東引指揮部，引起網路社群的熱烈討論，葉采青先前更在IG的限動上，被網友問到擇偶條件，她大方的說：自己是個制服控，很喜歡穿制服的男生，加上為了避免遠距離等狀況，「我都選軍中的人交往」，更讓網路討論為之沸騰。

葉采青加入國軍服役時，最早是志願役士兵，由兵轉士之後，開始接觸政戰業務，因此成為部隊的政戰士，因為外型亮麗丶口條流利丶台風穩健，被選入國軍莒光日節目的主持群之一，成為新一代的「莒光女神」。她也經常擔任國軍大型活動的主持人，去年10月在陸軍裝甲第584旅聯兵營換裝M1A2T戰車成軍典禮時，葉采青就擔任活動會場主持人，亮麗的風采讓她成為全場目光焦點。

穿著私服的葉采青，展現了她軍人之外的多重風采，喜歡旗袍的葉采青，多次穿著旗袍外拍或是參加活動，展現個人魅力及自信，而休假時的日常穿搭，則是展現優雅又輕鬆的一面，更多的是美到令人不可逼視的神采。

去年的九三軍人節當天，葉采青寫下她服役的心路歷程：「每次被問當初怎麼會進來當兵我都不知道怎麼回答，因為這個問題我也問了自己七年，尤其是在34度的大太陽底下集合基本教練、雨中跑三千公尺、全副武裝在暴雨中淋雨一整週、打靶打到懷疑人生、督導跟指揮部幕僚把我的營區當自家廚房的時候，想想就覺得能撐到現在的自己還是蠻棒的。」

葉采青說，如果給她一個機會回到七年前，她想她還是會選擇簽志願役，雖然這份工作帶給她不少折磨，但不可否認她現在的生活無論是進修碩士、拍攝、主持這些機會都是國軍給的，這份工作並不完美甚至異常折磨，但也帶給她無數成長的機會，讓她體驗好多事、遇到好多人、認識好多朋友。所以她才會在這裡。每年的軍人節，不僅是紀念三軍將士為捍衛國家主權與守護民主自由的日子，更提醒她要飲水思源，謝謝國軍，身為其中的一份子很光榮。

