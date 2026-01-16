「最美政戰士」自願調東引服役 葉采青自曝射擊打靶糗事

被譽為「最美政戰士」的陸軍政戰士官葉采青，去年10月在陸軍裝甲第584旅聯兵營換裝M1A2T戰車成軍典禮時，擔任活動會場主持人，亮麗的外型與流利的口條，成為全場目光焦點。(資料照，記者吳哲宇攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕被譽為「最美政戰士」的陸軍政戰士官葉采青，去年10月在陸軍裝甲第584旅聯兵營換裝M1A2T戰車成軍典禮時，擔任活動會場主持人，亮麗的外型與流利的口條，成為全場目光焦點，葉采青也是國軍人才招募團隊的成員之一，為了勇於挑戰自我，葉采青本月自願調往外島服役，並分發到「國之北疆」的東引指揮部，在外島中的外島服役經歷，讓她在對外招募國軍人才時更具說服力。

葉采青原本在陸軍第六軍團關渡地區指揮部擔任政戰士，並曾多次主持國軍莒光日節目，因為姣好的容貌及大方的主持風格，照片不斷的被分享到各個網路社群，也因為神似藝人田中千繪，被稱為「國軍田中千繪」丶「莒光日女神」，她的個人IG及Threads有上萬名粉絲追隨，她也經常分享國軍人才招募的心得及軍中服役日常點滴。

去年10月在陸軍裝甲第584旅聯兵營換裝M1A2T戰車成軍典禮擔任活動會場主持人時，葉采青的軍階還是中士，今年已晉任為上士。她日前在Threads上自曝，去年年底服役期滿，她自願請調到外島，目前在東引服役。東引島是一個很漂亮的地方，站在島上看著一整片海真的很療癒，她也不忘告訴粉絲及網友們，若有想瞭解國軍各班隊的相關福利待遇，都可以找她諮詢，感謝大家支持國軍，讓更多的有志青年一起守護國家。

她也不忘提醒粉絲：到東引服役還有額外的12000元外島加給喔。

服役自然會有各種戰備訓練任務，葉采青也自曝雨中打靶射擊的糗事。在某靶場進行射擊訓練時，因連日下雨，靶場地面滿滿都是水坑及泥巴，她就位時發現靶位位置前就是一處水坑，但是已經下達射擊命令，她只好硬著頭皮趴下去，又因雨中射擊丶眼鏡起霧，等到射擊結束起立時，全身都是泥，學長還問她說：怎麼打個靶也那麼開心...。

