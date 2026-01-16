「最美政戰士」自願調東引 擇偶標準：我是制服控

因為亮麗外型登上PTT表特版，被封為「最美政戰士」的陸軍士官葉采青，近日透露已自請調到外島，目前在東引服役，不只歡迎大家一起到東引去玩，被問到當兵怎麼克服遠距離戀愛時，她更直言自己是制服控，都選軍中認識的人交往，剛好能避免遠距離問題，引起討論。

葉采青近日在Threads表示，去年服役期滿後，自願請調到東引服役；她介紹，東引是一個很漂亮的小島，站在島上可以看到一整片美麗的大海，未來會不時分享在島上的生活，希望藉由自己的視角介紹東引，文末還不忘提到去東引服役的話，有額外1萬2000元的加給，歡迎想瞭解國軍相關福利待遇的網友提問。

不只在Threads與網友互動，葉采青還透過IG限動進行問答，結果被問到當兵是怎麼認識男友，克服任務、遠距離等因素的時候，葉采青也大方坦承自己是個制服控，很喜歡穿制服的男生，加上為了避免遠距離等狀況，「我都選軍中的人交往」。

網友看完後笑說「開頭以為是詐騙集團，結果一看才發現是本人」、「還以為妳只是短暫來東引，怎麼會突然跑到這邊服役」、「東引島民都很有人情味，歡迎大家來玩喔」、「國軍招募計畫太狠了，看完真的很想去」、「很敬佩自請調離島服役的軍人」、「期待您分享東引的美食跟秘境，之前去過一次，印象很深刻」。

