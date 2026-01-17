「最美政戰士」自願調東引！甜曝擇偶條件：選軍中的人交往

因外型亮眼登上PTT表特版，被封為「最美政戰士」的陸軍士官葉采青，近日在Threads透露，服役期滿後主動申請調往外島東引指揮部，目前已在當地服役。對於軍中戀愛的問題，她坦言自己偏好制服控，習慣在軍中認識對象交往，這樣也能避免遠距離困擾。

「最美政戰士」自願調東引。（圖／翻攝自IG／＠ eunice830220）

葉采青在Threads上發文分享，去年服役期滿自願請調到外島，目前在東引服役。她透露，「東引島是一個很漂亮的地方，站在島上看著一整片海真的很療癒」，未來會不定期和大家分享小島生活，希望透過自己的視角介紹這座又美又有意義的小島。

此外，文中她不忘招募國軍人才，表示如果有想瞭解國軍各班隊的相關福利待遇都歡迎諮詢，舉凡志願士兵、中正預校、軍校正期班、士官二專班、大學儲備軍官班及在營轉服都可以，期待更多有志青年一起守護國家。她還特別補充，「來東引服役還有額外的12000元加給哦」。

「最美政戰士」自願調東引。（圖／翻攝自IG／＠ eunice830220）

除了Threads，葉采青也在IG限時動態與粉絲互動，在限動問答中，有粉絲好奇「當兵都怎麼認識另一半？要克服任務、遠距等等太多因素」，葉采青則坦率回答，「所以為了避免這種狀況，我都選軍中的人交往」，更透露自己是制服控，喜歡穿制服的男生。

