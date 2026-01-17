「最美政戰士」自願駐守東引！甜曝擇偶關鍵：我是制服控

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

因亮麗外型登上PTT表特版，被網友封為「最美政戰士」的陸軍士官葉采青，近日再度引發討論。她主動分享，自己在去年服役期滿後「自願請調到外島」，目前已在東引服役。她不只大方邀請大家「一起來東引玩」，更在互動中坦言感情觀，直說自己是「制服控」，真誠又接地氣的說法，讓不少網友直呼意外又圈粉。

「最美政戰士」的陸軍士官葉采青自願駐守東引。（圖／翻攝自Threads）

葉采青在Threads熱情自我介紹：「大家好，我是陸軍招募員葉采青上士，去年服役期滿自願請調到外島，目前在東引服役。」她形容東引是一座「站在島上就能看到一整片海、真的很療癒」的小島，未來也會「常常在脆上跟大家分享小島生活」，希望透過自己的視角，讓更多人認識這座「又美又有意義的小島」。貼文最後，她也實在地補充福利資訊，提醒「來東引服役還有額外的12000加給」，並開放一對一諮詢國軍各班隊，態度相當親切。

除了Threads，她也在IG限動與網友進行問答。有粉絲好奇她「當兵怎麼認識男友、又怎麼克服任務與遠距離」，她毫不避諱地回應：「我是制服控，很喜歡穿制服的男生，加上為了避免遠距離等狀況，我都選軍中的人交往。」直率又帶點幽默的回答，讓不少人覺得真實可愛。

貼文曝光後，網友留言一片熱鬧，有人笑說「開頭以為是詐騙集團，結果一看才發現是本人」，也有人驚訝「還以為妳只是短暫來，怎麼會直接到東引服役」，更多則是力挺與歡迎：「很敬佩自請調離島服役的軍人」、「東引島民都很有人情味，歡迎大家來玩」、「國軍招募計畫太狠了，看完真的很想去」。

