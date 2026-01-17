政治中心／綜合報導

有"最美政戰士"美譽的陸軍士官葉采青，亮麗外型與流利口條，曾任莒光園地主持人，去年擔任M1A2T成軍典禮主持人，日前她在社群透露，去年服役期滿，自請調到東引服役，擔任陸軍招募員，若想瞭解福利待遇歡迎洽詢，吸引大批網友朝聖，稱再入營的年齡能否再往上調整、40歲還能回役嗎？

M1A2T成軍典禮主持人 葉采青(2025)：「現在連長接下聯兵營作戰計畫。」

「最美政戰士」葉采青任陸軍招募員 網：再入營年齡能往上修嗎

陸軍士兵葉采青被譽為"最美政戰士"，目前在東引服役擔任招募員。（圖／當事人IG）

廣告 廣告

去年10月，"地表最強戰車"M1A2T盛大成軍，擔任典禮主持人的，是被譽為"最美政戰士"的陸軍士官葉采青。

M1A2T成軍典禮主持人 葉采青(2025)：「今日要把守護國家安全的使命，交棒給M1A2T戰車部隊，而聯兵三營則是首批接裝單位。」

「最美政戰士」葉采青任陸軍招募員 網：再入營年齡能往上修嗎

陸軍士兵葉采青被譽為"最美政戰士"，目前在東引服役擔任招募員。（圖／當事人IG）

葉采青過去是醫務兵，也曾在陸軍第六軍團關指部擔任政戰中士，時常在IG分享軍旅生活，也透露自己是制服控，喜歡穿制服的男生，為了避免遠距離等狀況，都選軍中的人交往。她也因為亮麗外型與流利口條，擔任過莒光園地主持人。

莒光園地主持人 葉采青(2024)：「因此如何利用細微的觀察力，辨識各項潛在的危安因素。」

從軍邁入第七年，葉采青給自己新的目標，在社群上透露去年服役期滿，自願請調到外島，目前在東引服役，稱想瞭解國軍各班隊福利待遇歡迎洽詢，也歡迎大家來東引島玩，喊話來東引服役，還有額外的12000加給，吸引大批網友朝聖，有人問再入營年齡有機會往上修嗎、老兵收嗎、如果再年輕30歲就簽下去、請問40歲還可以回役嗎？國軍招募人才不只打美女牌，也在社群上不斷"海巡"。

網友曬出身分證，希望得到生日祝福，同為陸軍的招募員Kevin神回"加入國軍"，此外他也在各式有小孩的貼文中，對這些孩子精神喊話，希望他們未來能加入國軍，保衛國家的任務就在你們身上，幽默回復吸引不少網友按讚，讓軍方招募成為熱門討論話題。

原文出處：「最美政戰士」葉采青任陸軍招募員 網：再入營年齡能往上修嗎

更多民視新聞報導

昔喊「抓我啊」竟一語成讖！《中天》主播「馬德」林宸佑慘遭羈押

「馬德」遭羈押是政治迫害？八炯發文「12字」打臉

林宸佑等6人被收押！四叉貓突曬照「私下同框她」掀議

