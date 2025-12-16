最美星二代現身！林書煒50生日派對、女兒突襲驚喜滿分，高顏值讓全網暴動

（圖／林書煒FB）

前主播林書煒的50歲生日，成了全家最甜蜜的派對。台北市文化局長蔡詩萍為愛妻精心策劃，悄悄與正在日本留學的女兒蔡中泠密謀了整整兩週，只為在生日當天給林書煒一個超大驚喜。蔡詩萍在社群上分享：「媽咪過25×2的大生日，送什麼禮物好呢？除了請吃飯、送花、送卡片，可能最好的禮物是她女兒吧！」

生日當天，林書煒原以為女兒無法回來，完全沒料到蔡中泠會突然現身。當女兒一踏進場，林書煒當場又驚又喜，眼神閃著光，整個派對瞬間溫度飆升。蔡詩萍幽默笑說，自己當時就像聖誕老公公一般，小心安排班機、化妝、中繼休息，還要安排出場的「儀式感」，就是希望這份驚喜既神秘又完美。

林書煒也在臉書感性分享：「哇！女兒突然出現的那一刻，真的太驚喜、太感動了！這是我收到最棒的生日禮物！」她回憶小時候，自己與老公總愛在女兒熟睡後佈置聖誕驚喜，窗戶留小縫、棉被留大腳印、寫張像外國人筆跡的卡片……如今，輪到林書煒自己成為那個收到「聖誕大禮」的女孩，幸福感爆表。

而全場焦點，除了林書煒 50歲逆齡美貌外 ，還有被公認是「最美星二代」的蔡中泠。20歲的她，不僅五官清新甜美、氣質脫俗，還會書法、就讀日本名校早稻田大學，堪稱是高顏值的學霸女孩。。

＂寵女兒魔人＂蔡詩萍更時不時就會在社群上曬出女兒蔡中泠美照，每一張都能掀起熱議，日前東京街拍照更是讓網友直呼：「美暈了！」、「可以出道了！」、「漂亮到以為是AI！」，集帥爸、美女媽優點於一身，完全承襲了家族的優勢基因。

50歲的林書煒，依舊氣質出眾、風采不減；女兒蔡中泠的驚喜現身，不僅替媽媽的生日增添滿滿幸福，也讓所有人再次見識到星二代的驚人魅力。

