最美星二代登《2025苗栗耶誕城》 王彩樺看好女兒演藝路

王彩樺、黃于庭母女將一起登上《2025苗栗耶誕城》演出。（圖／中天電視提供）

苗栗縣政府再度推出全齡共享的耶誕盛會，繼去年《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》吸引逾20萬人潮，今年的《2025苗栗耶誕城》將於12月19日起一連6天在竹南運動公園盛大舉辦，從早到晚都有豐富活動。

備受矚目的「最美星二代」黃于庭，這次也受邀與媽媽王彩樺於12月19日《Chill虧SHOW》登台演唱。黃于庭興奮表示，很開心能參加演出，這也是她首次參與耶誕城活動，母女兩人賣關子說會配合耶誕節穿同色系服裝，但表演內容則保持神秘。

廣告 廣告

「最美星二代」黃于庭將與媽媽王彩樺於12月19日《Chill虧SHOW》登台演唱。（圖／中天電視提供）

王彩樺看好女兒演藝路，稱讚她有觀眾緣，主持外景節目收視佳。而黃于庭雖謙虛表示主持是弱項，但對表演充滿信心，並透露未來最想挑戰的是演戲。王彩樺也積極為女兒鋪路，「我最近都在幫她計畫未來的工作，像她後來也有再和我主持外景節目，最近還會有新的實境節目」。

自12月19日至12月24日在竹南運動公園舉辦為期6天的《2025苗栗耶誕城》，每天都有精彩活動，其中4天的音樂會《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》、《Chill爆之夜》分別在12月19日、20日、21日、24日舉辦，中天電視YT、中視新聞YT、中視菁采台全程Live直播，12月24日《Chill爆之夜》晚間7點在中天綜合台、晚間8點在中視頻道Live轉播，中天綜合台也會於12月20日、21日、22日晚間7點精彩重播《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》3場音樂會。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

隔壁老王之國！烏干達親子DNA檢測「98%非親生」 官員都嘆氣：心臟不夠大顆別驗了

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」

深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩