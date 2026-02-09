最美星二代證實已脫單 方文琳鬆口「見過男方」

于齊薇是方文琳的女兒，擁有「最美星二代」封號。（圖／翻攝自于齊薇臉書）





女星方文琳去年被診斷出罹患食道癌，所幸經過治療後，身體狀況穩定，日前還與女兒于齊薇一起騎腳踏車環島，今（9）日兩人一起現身受訪，擁有「最美星二代」封號的于齊薇坦承已經有對象。

聊到感情話題，方文琳直言「我這個年紀再來談戀愛很麻煩。」她認為現階段一個人心如止水，煩惱也比較少，不希望再將時間花在熟悉陌生人上面，不過擔心未來女兒出嫁後，自己獨居會出事，所以家裡已經裝了監視器以防安全。

至於于齊薇被問到有沒有對象，她則害羞默認，一旁方文琳則表示已經見過女兒男友，自己也很開明，對於結婚也不設限，「但自己要想清楚，就是結婚了沒有像單身一樣有那麼多自由。」



【更多東森娛樂報導】

●方文琳自曝食道癌！校花女兒崩潰 認愛喝2物惹禍

●方文琳罹癌江蕙帶「伴手禮」探望 邀功：我是不是很細心

●緬甸強震！方文琳女兒赴泰旅遊 揭真實情況：有叫她不要去

