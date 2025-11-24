「最美星二代」撞臉Lisa！王彩樺親曝選婿條件
娛樂中心／李筱舲報導
「台灣濱崎步」王彩樺育有2位女兒黃于庭、黃繶帆，其中大女兒黃于庭繼承媽媽的優秀基因，近年來在演藝圈發光發熱，黃于庭也因亮麗的外型，被封為「最美星二代」。近期王彩樺被問即女兒談戀愛的相關問題，王彩樺分享了自己的看法，更透露未來選擇女婿的條件。
憑藉亮麗外型被封為「最美星二代」的黃于庭，超高顏值與明星臉氣質備受外界矚目。（圖／翻攝自IG ＠fn_st_16813）
藝人王彩樺的大女兒黃于庭，憑藉高顏值被封為「最美星二代」，對此王彩樺透露「于庭大概在4、5歲的時候，有位很有名的老師就跟我說『妳以後是星媽』，我心裡還想說怎麼可能。」後來女兒成年後，王彩樺也非常支持她，在女兒18歲時，她替女兒拍下照片並上傳到臉書，結果獲得許多網友讚美：「妳女兒很漂亮，很像瓊瑤劇裡面的女主角，很有仙氣」。而王彩樺也因女兒的亮麗外型，被封為「國民岳母」。
王彩樺因女兒黃于庭亮麗的外型，被封為「國民岳母」。（圖／翻攝自IG ＠lotuswang1124）
黃于庭的外型也常被認為有明星臉，有人說像BLACKPINK的Lisa，也有人說像袁詠儀，王彩樺則認為女兒更像袁詠儀。對於女兒談戀愛，王彩樺表示並不擔心，只要女兒喜歡、快樂就好，並提到「交男朋友一定要帶回來給父母看，因為我老公看男生比較準！」也提醒女兒要保護好自己、注意安全。她也透露自己對未來女婿的要求，「女兒是心肝寶貝，希望對方能如此疼愛女兒」，王彩樺也強調，情侶間吵架可以，但不能動手，不要做不好的事，快快樂樂談戀愛就好。
原文出處：「最美星二代」黃于庭撞臉Lisa！「國民岳母」王彩樺親曝選婿條件
