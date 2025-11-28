「最美星二代」解放S曲線！整尊爆改竟成「歐美辣妹」

娛樂中心／于士宸報導

有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺育有兩名女兒黃于庭、黃繶帆，其中大女兒黃于庭（庭庭）不僅遺傳了媽媽的亮眼外型，近年更在演藝圈嶄露頭角，被封為「最美星二代」。熱愛分享生活的她，昨日（27）再度在社群平台釋出赴日旅遊時的驚艷美照，只見她大方展現性感身材，還以一身「全紅系」穿搭吸睛。照片曝光後立刻引發粉絲熱烈讚嘆，直呼「辣妹沒有冬天！」。





黃于庭（右）不僅遺傳了媽媽王彩樺（左）的亮眼外型，近年更在演藝圈嶄露頭角，被封為「最美星二代」。（圖／翻攝自IG ＠fn_st_16813、lotuswang1124）

黃于庭曬出日前到沖繩旅遊的辣照，掀起大批粉絲朝聖熱潮。（圖／翻攝自IG ＠fn_st_16813）





藝人王彩樺22歲的大女兒黃于庭，憑藉精緻臉蛋與超高顏值，被網友封為「最美星二代」。擁有亮眼外型與甜美氣質的她，在IG上吸引了4.8萬名粉絲追蹤，人氣持續攀升。經常分享日常穿搭與旅遊美照的她，昨日再度分享一系列到日本沖繩旅遊的辣照，其中一張在美式漢堡店內擺拍的照片，更是在社群上掀起大批粉絲朝聖熱潮。只見畫面中，黃于庭坐在桌前，身穿紅白相間的細肩帶織紋短版上衣，露出健康的小麥色肌膚與纖細的肩頸線條；下身搭配深色牛仔褲，整體造型休閒又帶點微辣氛圍。她戴著一頂鮮紅色棒球帽，與上衣形成呼應，色調一致、相當吸睛。髮型部分，黃于庭以大波浪捲度自然散落肩頭，柔和又增添一點慵懶性感。至於妝容部分則偏向精緻甜美風格，帶有光澤感的底妝讓五官更立體，搭配微上挑的眼線與自然色系唇彩，使氣質更加亮眼。整體色調與她的紅色系穿搭相互襯托，營造出既俏皮又迷人的視覺效果。





黃于庭身穿細肩帶鮮紅短版上衣，搭配精緻妝容營造出既俏皮又迷人的視覺效果。（圖／翻攝自IG ＠fn_st_16813）





一系列辣照曝光，短短一天內引吸引大批粉絲留言，大讚「扯欸很好看」、「妳太辣了喔」、「妳很hot」、「很歐美唷」、「超漂亮美女」、「辣妹沒有冬天」、「你不會冷嗎」；留言區也釣出王彩樺親回：「寶貝女兒真美」。









