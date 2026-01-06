最美星二代！鍾麗緹15歲小女兒高顏值爆紅瘋傳 網友狂讚：基因太強大
記者陳宣如／綜合報導
55歲港星鍾麗緹以亮麗外型聞名，曾演出多部戲劇作品，在觀眾心中留下深刻印象。她育有三名女兒，分別是大女兒Yasmine、二女兒Jaden以及小女兒Cayla。其中年僅15歲的小女兒Cayla（張凱琳，暱稱考拉），近日因一段網友分享的現場側拍影片意外成為焦點。影片中，她穿著深色外套與白色上衣，面對鏡頭微笑，舉止從容自然，高挑的身形與立體五官，加上不帶稚氣的成熟氣質，使她的外貌與舉止瞬間吸引大量討論。
側拍影片曝光後，網友紛紛稱讚考拉完美繼承母親的特質，留言寫下「原生基因真的很重要」、「有媽媽剛出道那時的氣質」、「遺傳到媽媽的性感美唇」、「很像鍾麗緹，很漂亮」，也有人表示她每一個笑容都直擊人心，氣質兼具甜美與靈動。這波討論再度讓考拉被冠上「最美星二代」稱號。
除了這支被瘋傳的側拍影片，讓外界得以看見她的美麗身影外，其實考拉也不時會在個人社群帳號分享日常生活照，每次發布都吸引網友熱烈關注。常有粉絲留言盛讚她的外貌與氣質，不少人表示考拉「很像鍾麗緹」、「從小美到大」、「真的太漂亮了！」，同時注意到她已達172公分的高挑身形，也有人形容她的五官精緻得宛如CG建模，條件出眾，直呼「根本可以原地出道」。
其實考拉父親並非鍾麗緹現任丈夫，而是鍾麗緹在第二段婚姻中，與台灣音樂製作人嚴錚所生的小女兒。考拉出生隔年，鍾麗緹與嚴錚離婚，5年後鍾麗緹再婚，嫁給小12歲的中國男星張倫碩，並於2017年11月幫3個女兒改名，一起跟著張倫碩姓張。成長過程中，考拉長期低調，鮮少公開露面，此次因影片曝光亮麗外貌而受到關注，也引發外界對她未來是否踏入演藝圈或模特兒領域的討論。
更多三立新聞網報導
五月天演唱會嘉賓超大咖！合體最強星二代 父女難得同台合唱
王仁甫19歲正妹女兒「手搖店打工」 季芹感性曝孩子新旅程
跨年合唱慘翻車！昔遭酸「最醜星二代」今又走音 她深夜致歉大咖男星
黑眼豆豆出手邀請！開唱嘉賓「竟是大咖星二代」成台灣第一人超狂
其他人也在看
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光
范姜彥豐（Zack）去年公開指控，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），兩人3年的婚姻也因此正式破裂。事件至今已經超過3個多月，范姜彥豐再度於社群平台更新近況，坦言「最近狀況比較難受…」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 42
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 41
「最帥展昭」驚見倒臥病床！66歲何家勁痛苦模樣畫面曝光 親揭身體現況
曾因主演經典古裝劇《包青天》紅遍全亞洲，現年66歲的香港男星何家勁有「最帥展昭」之稱，近年來淡出演藝圈轉往商界發展有成，在惠州經營健康食品品牌「勁家莊」已有10多年，生意穩定被外界估計身家過億。然而近期他卻在社群平台上分享自己躺病床打針的影片，讓粉絲擔心他的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
吳姍儒鬆口第三胎計畫 自嘲兒子像極吳宗憲：壞種不斷
春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》5日舉辦錄前記者會，表演嘉賓苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒一同亮相。身為二寶媽的吳姍儒也分享育兒日常，直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己，直呼短期內真的不會再生了。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 30
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 18
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 6
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
洪榮宏三婚遭疑婚變！認與嫩妻分居3個月 鬆口「配偶欄」現況
洪榮宏3度步入婚姻，與小11歲「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，日前女方卻接連發文寫下「生活會把善良的人逼到無路可退」、「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂」等文字抒發心境，遭疑婚變。今（5）日洪榮宏出席「舊情綿綿」演唱會首次練團，也分享婚姻近況。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 20
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 5
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 101
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 1 天前 ・ 41
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可 林俊傑新戀情推手起底
金曲歌王林俊傑認愛中國大陸籍的網紅女友七七後，女方的身分背景持續被起底；本刊掌握兩人相處細節，原來林俊傑是經由台灣直播平台的董事長牽線、認識七七後，進展快速。據悉，兩人已經熱戀1年半，連林俊傑的爸媽都認可，有望朝著結婚的方向前進。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 15
曾志偉正式卸任TVB電視總經理「新身分」曝！台上致詞自嘲：江郎才盡
72歲經典大咖港星曾志偉，近年身兼 TVB 總經理一職，任內積極推動節目改革，然而外界盛傳他即將卸下職務的消息已久，卻始終未獲本人證實。直到昨《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿落幕，TVB 特別在典禮尾聲頒發新增的重量級獎項「萬千光輝榮譽傳奇」，由好友譚詠麟親自遞獎，曾志偉也在台上時正式證實，自己將卸下總經理一職，轉任顧問角色。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
馬國弼欠債5000萬 親曝演藝圈2前輩暖舉：最感謝康康
【緯來新聞網】男星馬國弼（原名馬國畢）過去因沉迷簽賭，在2013年欠下5000萬鉅額債務，為了不想連緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 7