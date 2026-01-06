最美星二代！鍾麗緹15歲小女兒高顏值爆紅瘋傳 網友狂讚：基因太強大

記者陳宣如／綜合報導

55歲港星鍾麗緹以亮麗外型聞名，曾演出多部戲劇作品，在觀眾心中留下深刻印象。她育有三名女兒，分別是大女兒Yasmine、二女兒Jaden以及小女兒Cayla。其中年僅15歲的小女兒Cayla（張凱琳，暱稱考拉），近日因一段網友分享的現場側拍影片意外成為焦點。影片中，她穿著深色外套與白色上衣，面對鏡頭微笑，舉止從容自然，高挑的身形與立體五官，加上不帶稚氣的成熟氣質，使她的外貌與舉止瞬間吸引大量討論。

香港性感女神鍾麗緹（前排左一）育有3女。（圖／翻攝自鍾麗緹微博）

側拍影片曝光後，網友紛紛稱讚考拉完美繼承母親的特質，留言寫下「原生基因真的很重要」、「有媽媽剛出道那時的氣質」、「遺傳到媽媽的性感美唇」、「很像鍾麗緹，很漂亮」，也有人表示她每一個笑容都直擊人心，氣質兼具甜美與靈動。這波討論再度讓考拉被冠上「最美星二代」稱號。

鍾麗緹小女兒考拉被冠上「最美星二代」稱號。（圖／翻攝自IG @caylajy.6）

除了這支被瘋傳的側拍影片，讓外界得以看見她的美麗身影外，其實考拉也不時會在個人社群帳號分享日常生活照，每次發布都吸引網友熱烈關注。常有粉絲留言盛讚她的外貌與氣質，不少人表示考拉「很像鍾麗緹」、「從小美到大」、「真的太漂亮了！」，同時注意到她已達172公分的高挑身形，也有人形容她的五官精緻得宛如CG建模，條件出眾，直呼「根本可以原地出道」。

考拉的精緻五官與高挑身形掀起社群熱議，網友狂讚高顏值繼承媽媽，更敲碗她原地出道。（圖／翻攝自IG @caylajy.6）

其實考拉父親並非鍾麗緹現任丈夫，而是鍾麗緹在第二段婚姻中，與台灣音樂製作人嚴錚所生的小女兒。考拉出生隔年，鍾麗緹與嚴錚離婚，5年後鍾麗緹再婚，嫁給小12歲的中國男星張倫碩，並於2017年11月幫3個女兒改名，一起跟著張倫碩姓張。成長過程中，考拉長期低調，鮮少公開露面，此次因影片曝光亮麗外貌而受到關注，也引發外界對她未來是否踏入演藝圈或模特兒領域的討論。

