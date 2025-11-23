「最美星二代」黃于庭有明星臉 王彩樺曝選婿條件
苗栗縣政府去年舉辦《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》佳評如潮，今年活動再升級，以「Chill耶誕」為主題，結合音樂演出、親子活動、美食市集及歌唱比賽，打造最Chill、規模最大的《2025苗栗耶誕城》，其中12月19日、20日、21日、24日在竹南運動公園舉辦的主題音樂會，歌手名單超級吸睛。
這回登場的歌手包括康康、王彩樺、徐懷鈺、彭佳慧、理想混蛋、麋先生、蕭煌奇等超過30組藝人輪番登台演出，卡司公佈後不僅歌迷興奮期待，受邀參與演出的王彩樺也很開心能共襄盛舉：「苗栗是一個非常棒的地方，這個耶誕城活動他們很用心，希望大家都能來看自己喜歡的歌手表演，然後跟我們一起同樂，在苗栗耶誕城留下一個最難忘的回憶。」
王彩樺也展現高度誠意，將帶著女兒黃于庭一起在《2025苗栗耶誕城》亮相演出，黃于庭憑藉甜美外型而被封為「最美星二代」，對此王彩樺透露女兒小時候就被說長大會當明星：「于庭大概在4、5歲的時候，有位很有名的老師就跟我說『妳以後是星媽』，我心裡還想說怎麼可能。」而她也是女兒出道的最大推手：「庭庭大約18歲左右的時候，我突然覺得她怎麼一夕之間變得很漂亮，有天我看她穿得很漂亮要出去，我就說『庭，妳可不可以讓媽媽拍張照』，我就拍了放臉書，結果很多人就在我的臉書留言說『妳女兒很漂亮，很像瓊瑤劇裡面的女主角，很有仙氣』。」眾人對於黃于庭不吝讚美，甚至覺得她有明星臉：「有說她像BLACKPINK的Lisa，也有人說她像袁詠儀，我自己也覺得她比較像袁詠儀。」
因為女兒外型亮眼而被封為「國民岳母」，王彩樺表示不擔心女兒談戀愛，認為女兒喜歡、快樂最重要：「女生長大了，交男朋友是很正常的，不過我跟我老公的想法是，只要交男朋友就一定要帶回來給我們看，因為我老公看男生比較準，當然也會交代她一定要保護自己、注意安全。」她也透露對未來女婿的條件要求很簡單：「女兒是我們的心頭肉、心肝寶貝，我希望對方也可以這樣來疼我的小孩，我跟我老公也會交代女兒未來的男朋友，還有就是可以吵架但不能動手，不要做不好的事情，快快樂樂談戀愛就好，其他都Ok。」
《2025苗栗耶誕城》將於12月19日至12月24日期間在竹南運動公園舉辦，其中4天音樂會主題分別為《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》、《Chill爆之夜》，精彩的音樂會將在中天電視YT、中視新聞YT、中視菁采台全程Live直播，12月24日《Chill爆之夜》晚間7點在中天綜合台、晚間8點在中視頻道Live轉播，中天綜合台也會於12月20日、21日、22日晚間7點精彩重播《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》3場音樂會，更多活動資訊請上《2025苗栗耶誕城》官方臉書查詢：https：／／www.facebook.com／musicfoods。
