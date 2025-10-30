最美檢察官轉律師霸氣嗆酸民！陳漢章：先給你太太黑卡再來評論我

有「最美檢察官」之稱的陳漢章，在新北地檢署任職超過10年後，於今年8月底正式辭去檢察官職務，轉換跑道成為執業律師。這位曾經備受矚目的司法界人士，在卸下公職身分後，依然是網路討論的焦點人物。

根據陳漢章10月29日在臉書發布的貼文顯示，他長期遭受網路酸民的批評與攻擊。其中最讓他感到不滿的言論，是質疑他的生活方式會讓妻子與孩子受苦。陳漢章表示，即便妻子已經公開發表聲明澄清此事並非事實，但這些負面聲音不僅沒有減少，反而變本加厲，甚至將批評的矛頭指向他的妻子。

面對持續不斷的網路攻擊，陳漢章選擇正面回應。他在貼文中詳細說明自己的家庭生活狀況，表示除了工作和睡眠時間外，他將所有時間都投入在照顧家庭上。更特別的是，他嚴格要求自己每日工作時間必須少於8小時，確保有充足的時間陪伴家人。

陳漢章強調，他每天準時回家整理環境、照顧妻小，從陪讀、陪玩、陪聊到陪睡，全程參與孩子的成長過程。他表示自己非常願意把時間全部交給小孩與太太，與妻子之間有聊不完的話題，家庭氣氛和諧融洽，夫妻倆幾乎不曾爭吵。

針對網友質疑他的經濟能力，陳漢章直接回擊表示，妻子不用工作是基本配備，因為太太就是用來疼愛的。他更霸氣地對酸民喊話：「你要是擔心我家太太與小孩，不如也先給張美國運通黑卡給你太太，並且搞定你自己的生活再說！」

這篇充滿火藥味的貼文發布後，立即引發網友熱烈討論。許多支持者紛紛留言力挺，有人表示「太座有黑卡不用工作，基本上已經打趴一堆人了」，也有人稱讚「家庭和樂每天與妻子聊不完話題完全已經100分了」。

有趣的是，當有網友好奇詢問檢察官的薪水是否真的能夠優渥到可以辦理美國運通黑卡時，陳漢章意味深長地回覆：「我當檢察官是興趣。」這個回應暗示他除了檢察官的薪資外，還有其他收入來源支撐其優渥的生活品質。

陳漢章坦言，雖然對於酸民的言論已經漸漸無感，但他認為適時的宣洩有助於身心健康。他表示這是他久久一次公開回應酸民的時刻，藉此機會表達自己的立場與想法。

