最美檢察官轉換跑道當律師 罕吐心聲「變化真的很大」

有「最美檢察官」之稱的陳漢章，十月轉換跑道投入律師界。(圖／attorneylakulaku Instagram)

有「最美檢察官」之稱的陳漢章，先前卸下長達12年的檢察官頭銜，於十月轉換跑道投入律師界，並與一群志同道合的同業成立法律事務所，歷經兩個月後，他罕見吐露入行後的心聲。

陳漢章在Instagram曬出和大學同學的合照，相較其他人臉上不乏歲月痕跡，保養有術的她，似乎讓時間在身上暫停下來，轉換跑道近2個月時間，讓他道出心聲：「從檢察官到律師變化真的很大」，認為自己在律師領域，仍在小Baby的階段，像是剛開始經營公司，很多細節都不太清楚，例如：稅的問題、員工問題、如何訂價、如何找客戶，這些是擔任公務員時期，不需要去煩惱的事情。

雖然遇到許多關卡，陳漢章慶幸有許多貴人相助，像是許多同學、朋友在這個行業耕耘許久，正因為他們從旁協助，讓自己加快速適應這個圈子，「轉當律師後，才發現我們律師界東吳的實力，同學們的連結真的很密，讓自己獲益良多」，他坦言未來會努力做好每一件事，讓外界了解他們是為了顧客利益著想的專業律師群。

PO文曝光後，引起大批網友回應：「很多人願意來挺你，這就是你的美麗跟善良」、「你一定能成為律師界的強人」、「東吳法律一直都很有名氣，我高中時代就是如此，已經快30年前」、」、「創業辛苦了」，另外，有不少人把重點放在他的顏值上：「同學？樂樂怎麼有小十歲以上的感覺」、「同學有種被美顏凌虐的感覺」。

