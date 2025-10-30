最美檢察官轉行律師酸民攻擊不減 陳漢章霸氣反批「先給太太黑卡再說」

陳漢章與妻子相處和睦。（圖／翻攝臉書／樂樂律師·前樂檢）

有「最美檢察官」之稱的陳漢章，今年8月正式辭去檢察官職務，轉換跑道成為執業律師「樂樂律師」。然而，他卸下公職身分後仍引來部分網友批評，甚至連妻子也遭波及。對此，陳漢章29日透過臉書發文正面回應，強調家庭生活和諧，並霸氣表示：「太座不用工作是基本的，因為太座就是用來疼的。」

陳漢章在貼文中表示，每隔一段時間就會收到來自網路的負面言論，其中最多的批評是質疑他裝扮成女性外貌，是否讓妻兒受苦。即使妻子已曾公開聲明否認，但攻擊聲浪依舊不減，甚至有部分言論將妻子也一併捲入。對此，陳坦言已經「漸漸無感」，但仍認為適度宣洩有助身心健康。

陳漢章卸下公職後，依然擋不住酸民對其批評。（圖／翻攝臉書／樂樂律師·前樂檢）

他表示，自己每日除去睡眠與工作時間外，其餘時間皆投入於家庭，甚至自訂「每日工時不得超過8小時」的規則。他會準時返家，陪伴孩子閱讀、玩樂、聊天至入睡，並強調與妻子感情融洽、家庭氣氛和諧，兩人「是不吵架的」。

對於網友的酸言酸語，他反嗆：「你要是擔心我家太太與小孩，不如也先給張美國運通黑卡給你太太，並且搞定你自己的生活再說！」他更直言，有些酸民之所以批評他，只是因為自己無法過上相同品質的生活，「我們不是同一個等級的人，甚至我們眼中看出去的世界，都是完全不一樣的。」

他也批評部分網友「缺乏解決問題的能力」，並表示自己對家庭的投入與經營，是出於主動與責任感，並非外人可以輕易評論，「你在想像我們痛苦的同時，只會顯得你們自己的無能罷了。」

這篇貼文一出，吸引不少支持者留言力挺，「我想要當你老婆（亂講一通」、「家庭和樂每天與妻子聊不完話題完全已經100分了」、「太座有黑卡不用工作基本上已經打趴一堆人了」，還有網友好奇詢問「檢察官的薪水可以優渥到辦黑卡？」對此，陳漢章笑回：「我當檢察官是興趣。」暗示自己還有其他收入來源。

