「最美檢察官」轉任律師遭疑不顧家 他霸氣反擊：先辦黑卡給你太太再說

記者莊淇鈞／新北報導

陳漢章轉任律師後被酸民攻擊。（圖／翻攝自臉書樂樂律師·前樂檢）

有「最美檢察官」之稱的陳漢章（樂樂）在新北地檢署任職10多年，不過他後續證實8月底辭去公職身分，轉換跑道成為律師，有許多酸民在網路上對他的批評不斷，但其中數量最多、也最讓他不滿的言論，是指控他這樣的生活方式「會苦了老婆跟小孩」。對此陳漢章昨天（29日）在臉書霸氣反擊酸民，「你要是擔心我家太太與小孩，不如也先給張美國運通黑卡給你太太、並且搞定你自己的生活再說！」。

被酸民攻擊後PO文反擊。（圖／翻攝自臉書樂樂律師·前樂檢）

陳漢章發文提到，又到了久久一次罵酸民的時間了！網路上一直都會有對我的批評，其中最多的批評，就是覺得我這樣的人就是會苦了老婆跟小孩，即使我太座已經出面聲明沒有這回事，這聲音不減反增，甚至還會連我太座都一起罵進去。老實說我對於這種酸民言論已經漸漸無感，不過適時的宣洩一下也有助於身心健康的。

陳漢章還霸氣反擊說，酸民呀，與其批評我的生活，不如好好照顧你自己的生活，我可以給你們一個基準看看自己能不能做到，我自己除了工作及睡覺時間外，我都在照顧我的家庭。而且我強迫我每日工作時間要少於8小時。我準時回家整理環境、照顧妻小、陪讀陪玩陪聊直到陪睡一起睡著。我非常願意把時間全部交給我小孩與太太，跟我太太有聊不完的話題，每天家庭氣氛和諧，我們是不吵架的。太座不用工作是基本的，因爲太座就是用來疼的。你要是擔心我家太太與小孩，不如也先給張美國運通黑卡給你太太、並且搞定你自己的生活再說！

他還說，會上來這樣當酸民的人，你們就是欠缺解決問題的能力！自己也沒辦法過優質生活的人，所以才會用你們狹小的視野來批評我們，酸民啊！要知道我們不是同一個等級的人！甚至我們眼中看出去的世界，都是完全不一樣的。你在想像我們痛苦的同時，只會顯得你們自己的無能罷了。

