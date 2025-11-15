「最美檢察官」陳漢章妻聊婚姻 罕曝心聲：不確定未來會不會離婚

「最美檢察官」陳漢章（右）與妻子雪兒。翻攝自IG



「最美檢察官」陳漢章（樂樂）今年8月轉型成為律師，仍然備受關注，然而，他與妻子雪兒日前一同上節目談到婚姻生活，雪兒罕見直言「不確定未來會不會離婚」，這一番話讓不少觀眾感到驚訝，她後續也在IG分享自己對婚姻的看法。

雪兒日前在IG分享，自己對婚姻的看法隨著時間有了改變，以往她多半語帶保留，但現在想通了，覺得直接講出心裡話也沒什麼不好，於是在上李四端主持的《大雲時堂》節目時，很坦然的說自己「不確定未來會不會離婚」。

雪兒說自己此言一出逗笑李四端，以為她在開玩笑，但她強調自己其實真誠到不像在演，「畢竟，據說外界還真的有不少人覺得我們夫妻倆一直都在『演』」，還開玩笑說假如陳漢章哪天遇到了「白馬王子」，她也會先叫老公把白馬王子介紹給自己。

雪兒說，她承認自己的婚姻並不完美，但有多少人的婚姻是完美的呢？「只是我們的「不完美」比較明顯罷了！那麼，婚姻有問題就一定得離婚嗎？當然不是啊！」

她進一步表示，就像有些人總是抱怨工作，喊著要辭職，但最後卻依然繼續工作，因為這樣反而可能成為生活的一種「消遣」或靈感來源。她強調這樣的互動才是婚姻的真實模樣，並指出「婚姻其實是要在某種平衡中找到幽默，這樣才能繼續相處下去」。

雪兒還分享了與陳漢章私下的互動，幽默地提到他最近表現得非常好，自己已經找不到可以抱怨的地方，這讓她不禁感到幸福，低調放閃。

