最美歐巴桑也投降！ 69歲陳美鳳聞「搖滾鳳鳳」面有難色全說了

被封為「全台最美歐巴桑」的陳美鳳擔任假髮品牌代言人長達14年，今（19日）出席品牌VIP見面會，鼓勵大家透過「變髮」迎來百變人生。不過縱橫演藝圈48年的她，自招唯一無法駕馭的造型就是搖滾，笑說：「美豔動感很適合我，但我一點都不狂野。」無奈喊：「搖滾是我唯一駕馭不了的！」

陳美鳳提到最近好友方馨為戲剃光頭，但自己唯一不敢嘗試的就是搖滾風，還說這是連她合作多年的髮型師及造型師都覺得極為挑戰的風格。她說：「搖滾是一種態度，我就是超沒有這種態度。」不過陳美鳳的一席話也引發品牌老闆的勝負慾，期盼看到「搖滾鳳鳳」。

陳美鳳（中）分享自己勇於挑戰新造型，唯獨對搖滾風敬而遠之。林奕雯攝

品牌老闆直接立下品牌35週年的里程碑，希望能夠為陳美鳳打造一頂搖滾風假髮，擔心陳美鳳覺得太突破，還說「輕搖滾」、「含蓄搖滾」即可，讓陳美鳳硬著頭皮點頭，眾人也期盼陳美鳳繼挑戰粉紅短髮後，再度做出新突破！



