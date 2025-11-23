最美比拚！20米耶誕樹PK威尼斯造景 史努比也推快閃店

台北各處換上耶誕造景，營造濃厚節慶氛圍！慶祝75週年的經典卡通史努比在松菸舉辦快閃輕食店，吸引粉絲享用美食、購買周邊。信義區百貨以威尼斯水都為主題，13米高耶誕樹每晚上演燈光秀；香堤大道廣場20米高「幸福列車耶誕樹」重現北極特快車場景。新北耶誕城則以「馬戲嘉年華」為主題，12月13日至14日將舉辦演唱會，成為今年耶誕節必訪打卡景點！

經典卡通史努比75周年，以耶誕雪夜主題在台北松菸辦快閃店。（圖／TVBS）

隨著耶誕節腳步臨近，台北各處已換上耶誕造景，營造濃厚節慶氛圍。慶祝75週年的經典卡通史努比在松菸舉辦快閃輕食店，讓粉絲們能享用美食、購買周邊，並在室內外佈景拍照打卡。信義區百貨則以威尼斯水都為主題，設置13米高耶誕樹，每晚定時上演燈光秀；香堤大道廣場的20米高「幸福列車耶誕樹」重現北極特快車場景；新北耶誕城則以「馬戲嘉年華」為主題，規劃12月13日至14日舉辦演唱會，成為今年耶誕節必訪打卡景點。

經典卡通史努比慶祝75週年，特別在台北松菸舉辦以耶誕雪夜為主題的快閃輕食店，吸引眾多粉絲前往。店內不僅室內外空間都精心佈置了拍照場景，還提供印有史努比角色圖案的飲料杯和甜點。有粉絲表示，看到消息後特地安排時間前來，避免錯過這難得的活動。另一位粉絲則提到，專程前來購買店員推薦的雲朵包，因為這款商品在粉絲間相當搶手，還有機會抽到與自己相像的史努比。

信義區百貨以威尼斯水都為主題，13米高耶誕樹吸引許多人搶拍。（圖／TVBS）

隨著12月即將到來，台北市各處都已充滿冬季氛圍，其中信義區百貨今年以威尼斯水都為主題打造耶誕景觀。13公尺高的耶誕樹從白天就吸引許多人拍照打卡，每晚18點到21點整點都有燈光秀表演。廣場上充滿水都元素，從威尼斯總督宮到香氛花園，還有貢多拉船造景，提供沉浸式場景體驗，吸引許多國內外遊客。有民眾認為，這些裝置不只是拍照打卡，整體氛圍感受也很加分。

台北信義區香堤大道廣場，20米高耶誕樹「重現北極特快車」。（圖／TVBS）

信義區香堤大道廣場則設置了20公尺高的「幸福列車耶誕樹」，並搭配歐式禮物店、快拍車廂等場景，呈現超過1500場沉浸式燈光音樂秀，重現經典電影北極特快車的場景，讓民眾彷彿置身電影情境中。新北耶誕城今年以「馬戲嘉年華」為主題，主燈「歡樂馬戲棚」結合燈光、音樂與機械裝置，創造出奇幻氛圍。每年討論度最高的演唱會將在12月13日至14日登場，為活動帶來高潮。各地耶誕造景陸續亮相，不僅點亮城市角落，也為街頭增添浪漫氛圍，讓大家提前感受耶誕節的歡樂與溫馨。

