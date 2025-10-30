【最美水電工變最鐵女力】丁寧首挑高雄百K 決戰魔王坡中寮山

丁寧近期發表新書《丁寧的轉念學：30個日常練習，培養轉念體質，逆轉能量與慣性》，書中強調以正念面對困境、將念轉為力，成為她挑戰百K賽事的精神後盾。（圖/記者張家燁翻攝）

丁寧近年以人生哲學《丁寧的轉念學》鼓勵大眾正向面對挑戰，強調「念轉則力轉」，這次親身上場挑戰百K，外界關注她是否能在乳酸堆積、體力臨界的「撞牆期」中貫徹轉念精神，展現優雅與堅毅兼具的鐵人女力，據悉，丁寧除積極訓練外，還特別規劃完賽後與粉絲分享心得，甚至考慮舉辦簽書會，讓「轉念」不只停留在書頁，而成為行動的力量。

丁寧全力踩踏攻上高雄中寮山「魔王坡」，挑戰人生首場百K自行車耐力賽，展現堅毅神情與從容氣度。（圖/記者張家燁翻攝）

全球百鐵認證（Global 100 Triathlon Certification, G100TC）為全球首創的鐵人三項與鐵馬賽事完賽紀錄認證平台，由醫護鐵人團隊創立，結合美利達及多家品牌支持，推廣「零收費全民參與」理念，醫護鐵人共同創辦人洪緯欣指出，本次賽事共有15名醫護鐵人提供公益醫療支援，以參賽者身分守護現場安全；創辦人陳彥良則表示，百鐵認證延伸自「百馬精神」，希望透過名人參與，帶動全民健康運動與公益能量。

胸腔內科醫師洪緯欣（右）為醫護鐵人共同創辦人，長期帶領醫護夥伴投入鐵人與長距離運動賽事，結合專業醫療知識與公益精神助人救人。（圖/記者張家燁翻攝）

主辦單位表示，本次賽事將由知名YouTuber《洛克的生活頻道》攜手全球百鐵認證與醫護鐵人團隊全程轉播，讓無法親臨現場的觀眾也能見證丁寧初次挑戰百K的每一刻，從「最美水電工」到「最鐵女力」，丁寧以實際行動詮釋「轉念」精神，展現影壇女星跨界運動的堅毅與熱情，她能否征服魔王坡、完成初百K挑戰，成為全場最受矚目的焦點。

