最美沙洲化身藝文殿堂！「漁光島Ocean文化祭」12/27震撼登場 聲林之王齊聚、星月之星與羽鳳翱翔藜舞者開場，打造臺南最強環保與藝術音樂饗宴

記者蕭素惠/台南報導

臺南市議會今日（18日）氣氛激昂，由主辦單位正式宣告「漁光島Ocean文化祭」啟動。這場結合藝術傳承與永續價值的年度盛事，特別邀請羽鳳翱翔藜舞者吳覲藜以極具視覺震撼的表演為活動揭幕。本次文化祭定於12月27日正式開幕，將漁光島的美麗海景轉化為一座流動的文化藝術場域。



本次活動三大核心亮點：

一、 藝術與傳承：羽鳳翱翔舞動藝海之旅

今日記者會現場，吳覲藜以「魚」意象詮釋海洋文化的生命力，精湛舞姿象徵著文化與自然的永續交融。主辦單位強調，12月27日的活動將以此精神為基礎，帶領民眾進入一場深度的藝海探索之旅。

二、 實踐與公益：淨灘行動、環保藝術展

淨灘愛海洋，協辦單位、華生株氏會社於27、28日、將發起千人大型淨灘活動，以實際行動展現守護海岸線的決心。

公益園遊會： 現場集結公益攤位，讓參與民眾在遊玩之餘也能支持在地共好。

環保展覽： 透過環保藝術展覽，向大眾傳遞資源循環與減塑生活的核心價值。

三、 聽覺與狂歡：聲林唱將搖滾之夜

12月27日晚間，漁光島將上演精彩的「搖滾之夜」，由《聲林之王》出身的實力派歌手黃韋綸、郭韋廷、黃譽韶領軍，接連演出多首熱門曲目，讓參與民眾在海風吹拂下，盡情享受流行音樂的熱力。

主辦單位邀約：

「漁光島Ocean文化祭」不僅是一場感官盛宴，更是一次對環境的守護約定。主辦單位社團法人台南市海洋環境報戶觀光協會與議員陳怡珍、周麗津、曾之婕、林冠維等誠摯邀請市民與全台遊客於12月27日造訪漁光島，白天體驗公益環保的溫暖，夜晚感受搖滾音樂的震撼，共同見證文化與永續共燃的火花。